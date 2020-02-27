Kapalıçarşı’nın geleceği kimlerin elinde?

Dünyanın en eski, 560 yıllık kapalı pazarlarından Kapalıçarşı'nın Fesçiler Kapısı'na, matkapla 3 delik açılarak güvenlik kamerası yerleştirilmişti…

Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine güvenlik kamerası söküldü.

6 yüzyıldır üzerine toz değmeyen tabelada açılan 3 delik, gelecek nesillere miras kaldı! İkinci vak'a; Nusr-Et'in Kapalıçarşı'nın Sandal Bedesteni kapısına astığı kocaman tabelaydı… Bu tabela da tepkiler üzerine kaldırıldı.

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Kapalıçarşı'da dükkanının içini boyayacaksan bile Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu'na projeni onaylatıyorsun.

Basit onarım proje onayı için Fatih Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu'na (KUDEB) başvuruluyor. Daha kapsamlı tadilatlar için de Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınıyor…

Bu üç aşamadan da; ne Kapalıçarşı Yönetim'in, ne de Nusret'in haberi olmuş!

Başa dönersek, Kapalıçarşı'da tadilat sorunu büyük.

Kapalıçarşı Esnaflar Derneği Başkanı Hasan Fırat “Kapalıçarşı'da her gece bir dükkan tadilatı yapılıyor. Kim denetliyor bilmiyorum” diyor.

2016 yılında Meclis'ten geçen 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan değişiklikle “Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu” (Kapalıçarşı Yönetim) diye bir yapı oluşturuldu. Özel güvenlik ve yapılaşma sorumluluğu dermekten alınıp Kapalıçarşı Yönetim'e devredildi. Önümüzdeki günlerde 100 milyon TL'den az olmayacağı tahmin edilen Kapalıçarşı dış cephe onarım ihalesi yapılacak. Kapalıçaşrşı Yönetim'in 2020 yılı gider bütçesi az değil; 28 milyon TL…

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Kapalıçarşı Yönetim ilk Başkanı Ahmet Kökler'di. Zimbabwe'de altın madeni de işleten Kökler hakkında “dolandırıcılık” iddiaları ortaya atılınca, 2017 yılında bu görevinden istifa etti.

Kökler'in yerine, daha önce Kuyumcukent Yönetimi'nde yer alan Fatih Kurtulmuş getirildi. Kurtulmuş'un yönetiminde yer alan Ahmet Mirat Kökler ve İlhami Yazıcı ön planda…

Ahmet Mirat Kökler, Ahmet Kökler'in akrabası…

İlhami Yazıcı'ya gelince o da Tanzanya'da altın işliyor. Yazıcı'nın, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Av. Hayati Yazıcı ile akrabalık bağı yazıldı, çizildi,

Dün Kapalıçarşı ziyaretinde protesto ile karşılaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na; Kurtulmuş, Kökler ve Yazıcı refaket ediyordu…

Döviz ve altın piyasasının kalbinin attığı Kapalıçarşı finansal kapasitesiyle de mercek altında…

Kapalıçarşı Yönetim'de yer alan 9 esnaftan 7'si altıncı ve dövizci. 4'ü ise İBB, Fatih Belediyesi, Vakıflar ve Valilik temsilcisinden oluşuyor.

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13 Şubat tarihli “Kapalıçarşı'da dokunulmayanlar” başlıklı yazımda ayrıntılar var. “Marmara Döviz ve Altın” bürosunun dış cephe giydirmelerinden tutun da, iç tadilata kadar bir dizi tahribatla ilgili; Koruma Kurulu, Fatih Belediyesi, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yasal takibat yürütülüyor.

Koruma Kurulu, 5 Aralık 2019'da Fatih Belediyesi'ne 27'nci parselin 15 gün içinde yıkılması kararını bildirdi.

Marmara Döviz ise iki parseli kapsıyor.

Koruma Kurulu 28'inci parseli yazmayı unutuyor!

O da eklenince projeye aykırı bölümler yıkılacakmış…

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Marmara Döviz'in mülk sahibi Hakan Evin, Fatih Belediyesi'nin girişimlerini hızlandırmaya çalışıyor.

Kiracıları Şevket Ural, Orhan Ural ve Ali Hastaoğlu'yla çok yönlü mahkemelik. Derdini, ABD Başkanı Bill Clinton'dan Hollywood yıldızı Demi Moore'a kadar birçok ünlüyü ağırladığı halı mağazasına uğrayan İmamoğlu ile de paylaşmış.

Ben de bir ekleme yapayım: Kapalıçarşı'da dönen para da, ihaleler de, ahbap-çavuş siyaseti de takip edilmeli!