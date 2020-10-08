Öğretmenler eğitim programına katılmak için “cep”e muhtaç

İlkokul Öğretmenleri Yapı Sandığı (İLKSAN) Genel Müdürü Mintez Şimşek'e öğretmenlerin yüzde kaçında bilgisayar olduğunu soruyoruz, pandemi sonrası internet üzerinden eğitimin ana akımlaşmasına rağmen araştırmamışlar!

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2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre; İlksan'a kayıtlı 287 bin 28 öğretmenin ancak yüzde 50'sinin kişisel bilgisarı olduğunu söyleyebiliyor.

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İlköğretim öğretmenlerinin internet erişimini sağlayabildiklerini anlatmak için şöyle bir cümle de kurabiliyor:

“Mobil bankacılık hizmetlerini kullandıklarına göre internete de erişebiliyorlardır.”

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2016 yılı itibariyle her ilköğretim okulunun internete bağlandığını ve her okulda öğretmenler odasında da bir bilgisayar bulunduğunu da ekliyor.

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Tren rayları üzerinde oturup Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) bağlanmak zorunda kalan çocukların sorunlarını devlet çözemedi.…

Öğretmelerin dijital dönüşüme hazırlığı ne noktada derseniz, elimizde özel sektörden “iyi bir örnek” var: ING Bank, finansmanını üstlendiği “Digital Öğretmenler” projesini başlattı.

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ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz amaçlarının, ülkenin genelinde öğretmenlerin eşit dijital becerilere sahip olmasını sağlamak olduğunu söylüyor.

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Proje kapsamında, 22 Ekim 2020 – Ocak 2021 itibarıyla, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Aydın, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Samsun olmak üzere toplam 10 ilden bin öğretmene 10 hafta süre ile çevrimiçi eğitim verilecek.

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Öğretmenelere; dijital vatandaşlık ve güvenlik, eleştirel düşünme ve ölçme & değerlendirme, yaratıcılık ve görsel tasarım, infografik, video ve fotoğraf oluşturma ve düzenleme, etkili sunum hazırlama içerikleri aktarılacak.

Bu eğitimleri alan öğretmenlerin yaklaşık 30 bin öğrenci ile temas ederek, dijital okur-yazarlık becerileri kazanmasına katkıda bulunması amaçlanıyor.

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İlksan 1943 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından kurulurken, öğretmenlere “geleceğin kurucusu” gözüyle bakılıyordu.

Dijital Öğretmen projesinin tanıtımı için dün katıldığım Webinar'da referans isimlerden biri de 1960 yılında kaybettiğimiz Köy Enstitüleri kurucusu İsmail Hakkı Tonguç'tu.

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ODTÜ Görsel İşitsel Sistemler Araştırma – Uygulama Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, Tonguç'un “işte eğitim-öğretim ” felsefesine uygun olarak projeye dahil olduklarını belirtiyor.

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Programa katılan her öğretmen ayrıca ODTÜ sertifikası almaya hak kazanacak. Programın sonunda içlerinden seçilen 100 öğretmen, ODTÜ öğretim üyeleri tarafından, yüz yüze ileri seviye dijital okur-yazarlık programına alınacak.

Tüm branş öğretmenleri projeye başvurabiliyor.

Sınıf öğretmenleri için de İlksan'a 500 kişilik kontenjan ayrıldı.

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Teknolojiyi salt tüketen değil, üreten bir nesille dijital dönüşüm sağlanabilecek.

TÜİK'in 2019 istatistiğine göre eğitim amaçlı internet kullanımının ne kadar gerilerde olduğunu saptamak zor olmasa gerek.

Şöyle ki; internete erişim oranı önceki yıla göre yüzde 83.8'den yüzde 89'a ulaştı. Masaüstü taşınabilir bilgisiyarı olanların oranı yüzde 17.6, taşınabilir bilgisayarı olanların oranı yüzde 37.9, tableti olanların oranı yüzde 26.7 olurken, cep telefonu sahipliği ise 98.7'ye ulaşıyor.

“Cep” ten eğitim diyelim biz buna…

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Türkiye'de ilk internet bağlantısı, ODTÜ'nün 12 Nisan 1993'te PTT'den sağlanan 64 Kbps kapasiteli kiralık hattı kullanmasına tarihlenir.

Bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, bu tarihten 2 yıl sonra kuruldu.

1987'de Ege Üniversitesi öncülüğünde kurulan TÜVAKA, yalnızca akademik tabanlı bir ağ olarak işlev görüyordu.

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Bir başka veriyi paylaşayım: Dijital pazarlama ajansı We Are Social'ın 2020 yılı raporuna göre Ocak 2020 itibariyle Türkiye'de 62.7 milyon kişi internet kullanıyor. Ama hangi hızla?

Türkiye, 2019 yılı itibariyle dünyada download (veri indirme) hızında 84. sırada yer alıyor.

2016'da dünya sıralamasında 71. sıradaymışız…

Bu ne demek?

Bilimsel araştırmalar yapmıyoruz. İnternet kullanımında kopyala-yapıştır seviyesinde kalmışız.