Depremin merkez üssünün Elazığ'ın Sivrice İlçesi olduğu açıklanır açıklanmaz, ne yaptım dersiniz?

Sivrice'de hastane bilgileri aradım.

Sivrice'de hastane yoktu…

İlçeye en yakın hastane Medical Park 25.9 kilometre, “Şehir Hastanesi” ise Elazığ merkeze 13 kilometre uzaklıkta…

2018 yılı TÜİK verilerine göre 10 bin 710 nüfuslu Sivrice'nin Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, ilçede son 8 ayda, 4 şiddetinin üzerinde 4 deprem meydana geldiğini anlatıyor.

Binaların hasar aldığına dikkat çekiyor. Bu durumda artçı depremler sürerken evlere girilemiyor.

Sağlık hizmetlerine en kısa sürede erişim ihtiyacı her an artabilir…

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İlçelerinde bile hastanesi olmayan deprem kuşağında bir ülkede; 10'u işletmede, 10'u da yapım aşamasında 20 şehir hastanesi yatırımı yapılıyor.

Devlet özel sektörün yaptığı bu hastanelerden alınan hizmete 57 milyar 483 milyon lira aktaracak.

Bu rakam, Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde 27.8'ine denk geliyor.

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Depremden sonra bölgeye İçişleri, Çevre ve Şehircilik Bakanları ile birlikte Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca da gelmişti.

Acilen deprem bölgesine 50'şer kişilik 4 sahra hastanesi kurmuşlar.

Adım başı hastane olan İstanbul Kavacık'a, heyula gibi Medipol Hastanesi'ni dikerken, hastanesi olmayan halkı anımsayacak mı acaba?

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Sivrice'de bile hastane yokken köylerde (mahallelerde) olur mu?

İlçe merkezine 35 km uzaklıkta Çevrimtaş köyünden, “Tamamen yok olma derecesine geldi” diye sözediliyor.

Haber videosu izliyorum…

Sabahın ilk ışıkları, kerpiç damlar toprağa karışmış…

Öten horozların, kuşların sesleri duyuluyor; bir de yardım ekiplerinin ayak sesleri…

Depremzede bir baba anlatıyor: “Anlık bir şey oldu, hemen çocukların üzerine kapandım, öyle işte…”

Köyde can kaybı 2 kişiydi. İsimlerini bile söyleyen olmadı!

Kaymakamlık'ın sayfası; köyün yerleşik nüfusunun 117 olduğu yazıyor.

Kayısı, zeytin, hurma bahçelerini bırakıp çoğu Adana'ya göç etmiş…

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Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Zülfü Gürocak, tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir değerlendirme yapıyor:

“Yapı stoğu gözden geçirilmeli. Deprem kuşağında yerleşim alanında yapıların belirlenmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm bina değil, mahalle çapında olmalı.”

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Ekim 2019'da Deprem Uzmanı Prof.Dr. Naci Görür, çıktığı bir TV yayınında; uzun süre uyumakta olan Doğu Anadolu fayına dikkat çekmişti.

Elindeki sopası deprem haritasının üzerinde işaret ettiği Elazığ-Sivrice'nin üzerine iniyordu!

Hoca, “TÜBİTAK'a ve DPT Elazığ ve köylere projeler hazırladık, reddedildi” diyor.

Sınır komşularımız Irak'tan Suriye'ye kadar geniş bir alanı etkileyen 6,8. şiddetindeki depremde; Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'da 22 kişinin öldüğü, 29 kişi göçük altında kaldığı açıklandı.

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Deprem için getirilen ve son 20 yılda toplanan “Özel İletişim Vergisi” 2019 sonu itibariyle yaklaşık 67 milyon lira…

ÖİV, 2018'de yüzde 5'ten yüzde 7.5'e çıkarıldı.

2011 yılında dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek itiraf etmişti: “Toplanan vergiler sağlık, eğitim, duble yollar gibi 74 milyonun ihtiyacını karşılamak için kullanıldı.”

Cep telefonu, internet, bankacılık işlemleri, Spor Toto, Milli Piyango, uçak biletleri, gümrük ve pasaport işlemleri gibi birçok hizmet bedelinin içinde deprem vergisi ödeniyor.

Oysa ki ÖVİ, depremden zarar gören binaların güçlendirilmesi ve tüm Türkiye'de deprem güvenliğinin sağlanması için kullanılacaktı.

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İktisat bilimi en temelde, kıt kaynaklar ile sınırsız ihtiyaçlar arasında denge kurmayı ele alır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteciler için 40 milyar dolar harcandığını söylüyor.

Kanal İstanbul projesinin maliyeti Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'ın ifadesiyle 25 milyar dolar…

Kerpiç damların altında yatan vatandaşın en temel ihtiyacı can güvenliği!

Türkiye'nin “ihtiyaçlar sıralaması” önceliği olmalı.