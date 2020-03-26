Paket TOBB’u bile neşelendirmemiş!

‘Ekonomik Kalkınma Paketi'nden halka “sabır ve dua” çıktığı yönünde yapılan yorumlar çok da yersiz değildi.

Geliri olmayan ve evine kapanan insanların elektrik, su, doğalgaz, iletişim faturaları ödenememeye başladığında, kiralar kilitlendiğinde neler yaşayacağız; göreceğiz!

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100 milyar liralık destek paketinden çıkan, asgari emekli maaşı alt sınırını 1.500 liraya yükseltme kararı da; yaşanan gelir adaletsizliği tescilinden öte bir anlam taşımadı.

Sosyal yardım alan 2 milyon haneye, 1000'er liralık ek nakit ödeme yapacak.

En yoksula aktarılacak toplam kaynak 2 milyar lira.

Ödemeler başladı.

Nisanda da biter zaten…

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 18 Mart'ta düzenlenen “Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı”ndan sermayeye destek çıktı.

Genel kanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu “neşelendiren” bir paket açıklandığı yolundaydı.

TOBB'a sordum: Neşelendiniz mi?

Aldığım yanıtları paylaşacağım ancak önce belirttikleri şu ifadeye dikkat çekmek isterim:

“Bakanlıklar geçen 1 haftada reel sektörü rahatlatan çok sayıda kararın hayata geçmesini sağladı.”

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TOBB'un 81 oda ve borsadan alınan görüşler çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklara sunduğu 70 madde içinde dile getirdikleri bir-iki itiraz şöyle:

“Şu an kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmek için son 120 gün içinde kesintisiz çalışmış olmak ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak gerekiyor. 2020'ye özel 600 gün prim ödemiş olma şartının kaldırılması ve son kesintisiz çalışma koşulunun 30 güne indirilmesini istedik.”

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Kısa çalışma ödeneğinden son 15 yılda toplam 350 bin kişi faydalanabildi.

Önümüzdeki 3 ayda bu rakamın aşılacağı tahmin ediliyor.

Otomotiv, inşaat, mobilya, demir-çelik, ticaret, lojistik, madencilik, tekstil-konfeksiyon, turizm ve sağlık başta olmak üzere 16 sektördeki firmaların muhtasar-KDV-SGK ödemeleri 6 ay ertelendi. TOBB bu uygulamanın tüm sektörler için geçerli olmasını istemiş.

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Covid-19 salgını ile mücadelede sağlık boyutu en kritik konu…

Kaynakların dağılımında önceliğin insanları yaşatmak olduğunu tekrarlamaya gerek var mı?

Pakette bu konuda bir düzenlemeye rastlamadık.

Ne var ki dün bir TV programına çıkan Özel Hastaneler ve Sağlık Kurumları (OHSK) Başkanı Dr. Hamza Bahat, “Maliyetlerimiz karşılansın, altından kalkamıyoruz” diyor.

Önerdiği formül “salgın süresince hastanelerin devletleştirilmesi”…

Merak ediyorum, Çankaya Köşkü'ndeki o toplantıda sağlık bütçesi hiç gündeme geldi mi?

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Hükümetin Covid-19 mücadelesi için aklına gelip de, yaptığı düzenlemeleri hatırlayalım:

– Firmaların bankalara kredi anapara ve faiz ödemeleri yaklaşık 3 ay ötelendi.

– Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartıldı.

– Kamu bankaları çek ödemelerine yönelik finansman paketleri hazırladı.

– Merkez Bankası reeskont kredileri ile KOSGEB geri ödemelerinin süresi 6-12 ay uzatıldı.

– İcra ve haciz takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.

– Kamu idarelerince, faaliyetleri zorunlu durdurulan iş yerleri için kira bedeli tahakkuk ettirilmemesi kararı alındı.

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Benim de bir önerim olacak: Saray'a 2019 yılı için belirlenen 2.1 milyar liralık bütçe yetmedi. 2020 yılı bütçesi 3.1 milyar liraya yüseltildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Saray'ın nüfusu da, geleni gideni de azalmıştır; kamu tasarrufa buradan başlasın…

Birlikte vereceğimiz mücadeleye katkı olsun!