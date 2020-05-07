Rona Yırcalı: “Darbe değil dayanışma konuşalım”

Korku, kin, nefret duyguları ölümsüz değil, üstelik aşısı da bulundu: İnsanlık!

Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı aradığında böyle düşündüm.

Hem babası Sırrı Yırcalı, hem de amcası Sıtkı Yırcalı, 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'nde Yassıada'ya, oradan da Kayseri Cezaevi'nde götürüldüğünde 16 yaşında bir Robert Kolej öğrencisiydi.

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Rona Yırcalı “Sanırım o dönemde; aynı aileden iki kişinin aynı anda cezaevinde olduğu başka örnek yoktur” diyor…

Mallarına, mülklerine el konulmuş. Babasının 3.5 yıl süren mahkumiyet hayatı süresince, devletin annesi adına bir bankaya yatırdığı aylık ile geçinmişler.

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Sırrı Yırcalı, Demokrat Parti (DP) Balıkesir Milletvekili ve sanayici bir aileden geliyordu.

DP kurucularından Sıtkı Yırcalı, 1950-1960 dönemi Ticaret Bakanıydı…

Amcası Sıtkı Bey, Menderes'in siyasi mirasçısı Adalet Partisi hükümetini deviren 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'ne de senatör olarak yakalanmıştı…

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Çok sayıda iş dünyası ve meslek örgütünde başkanlık görevlerinde bulunan Yırcalı, Balıkesir Sanayi Odası'nın kuruluşunu (1981) gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Başkanlığı'na seçildiğini de hatırlatıyor.

Son günlerde dile getirilen “darbe” söylentilerine anlam veremediğini de kaydeden Yırcalı, “Türkiye'de darbe dönemleri bitmiştir. Demokratik toplumlara entegre olmuş bir ülkeyiz” diyor…

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Darbelerin sindiremediği bir toplum olduğumuzu da unutmayalım…

1967 yılında Vehbi Koç'un önderliğinde kurulan TEV'in, onursal başkanları Nejat Eczacıbaşı, Aydın Bolak ve anayasa hukukçusu Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'i destekleyen 200 kadar iş insanı arasında yer alan Sırrı Yırcalı henüz içeriden yeni çıkmıştı!

TEV Mütevelli Heyet Başkanı Vehbi Bey'in torunu Ömer Koç.

Mütevellide çok sayıda dedesinin yolundan giden iş insanına rastlamak mümkün.

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53 yılda, 1978'i yurtdışı (9 ülke) olmak üzere; toplam 251 bin 678 öğrenciye burs verdi.

Yaptığı 30 eğitim tesisini Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı.

TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi'nde (TEVİTÖL) üstün başarılı ve yüksek potansiyelli gençlere eğitim-öğretim olanağı sağlıyor.

Soma'da hayatını yitiren madenci çocuğuna burs veriyor, Elazığ Depremi'nde kaybettiğimiz ailelerin çocukları da bu programa dahil olacaklar.

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TEV koronavirüs sürecine de duyarsız kalmadı: “Kahramanlara Vefa Fonu” kurdu.

Covid-19 mücadelesinde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının çocuklarına, 3 yaşından üniversite hayatına kadar eğitim bursu verecek.

Türk Tabipleri Birliği 22 Nisan tarihli raporuna göre vefat eden 24 sağlık çalışanı (14'ü tıp doktoru) bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 7 bin 500 pozitif durumdaki Covid-19 hastasının sağlık durumunu da izleniyor.

TEV, bu bursun kapsamına, Covid-19 sürecinde çalışmak zorunda olup yaşamını yitiren ailelerin çocuklarını da dahil etmeyi planlıyor.

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Türkiye genelinde 14 ilde şubesi bulunan TEV, Londra'da da şube açmaya çalışıyor.

İngiltere'deki üniversitelerde doktora yapan Türk gençlerine burs verecek.

TEV yurtiçinde üniversite öğrencilerine ayda 700 lira, yüksek lisans bursu aylık 1.100 lira, doktora bursu 1.400 lira veriyor.

Yurtdışı öğrenim burslarının yıllık maliyeti 1 milyon doları aşıyor.

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Şu an Türkiye'nin 67 ilinde, sağlık alanında (diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, meslek yüksekokulu, sağlık yüksekokulu, sağlık bilimleri fakültesi, tıp fakültesi) eğitim alan 1.255 üniversite bursiyeri bulunuyor.

Türkiye genelinde 653 hibe ve vasiyet bağışçının, yaklaşık 500'ünün 65 yaş ve üstü olduğunu ifade eden Yırcalı, “Bağışçılarımızı tek tek arayarak ihtiyaçlarını karşılıyoruz” diyor.

Yırcalı noktayı koyuyor: “Darbeleri konuşmak yerine, dayanışma potansiyelimizi ortaya çıkaralım; çok zor bir dönemden geçiyoruz…”