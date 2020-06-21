Savaş mı, barış mı kazandırıyor?

TÜRK MÜTEAHHİTLERİ; LİBYA, AFRİKA VE IRAK PAZARINDA İHALE DOSYALARINI AÇIYOR

Her yer savaş, her yer koronavirüs değil; küresel ekonomiden pay kapma yarışı başladı!

Uluslararası müteahhitlik alanında Türkiye; Libya'daki askeri ve politik kazanımlarını, Afrika'daki gücünü ve Irak'taki deneyimini harekete geçiren adımlar atıyor.

TMB Başkanı Mithat Yenigün'ün 25 Aralık 2019'da düzenlenen “ödül töreninde” yaptığı konuşmayı hatırda tutarak tüm gelişmeleri takip etmekte yarar var.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katıldığı törende Yenigün şöyle demişti:

“Siyasi gerginlikten dolayı Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan 3 milyar dolar eksik iş aldık…”

Bu şu demektir: Uluslararası ilişkiler ne kadar iyiyse, kazanım da o kadar fazla olacak!

Türk müteahhitleri, Nisan 2020 sonu itibarıyla 127 farklı ülkede 403.4 milyar dolar değerinde, 10 bin 197 proje üstlendi.

Geçen yıl proje büyüklüğü 19.2 milyar dolara ulaştı.

Sektör bu yıl 20 milyar doların üzerine çıkmak için; uluslararası ilişkilerini derinleştiriyor.

Hedef pazarlar içinde Sahra Altı Afrika ülkeleri önde.

“Dünyanın En Büyük 250 Müteahhidi” sıralamasında birinci Çin, ikinci Türkiye.

İki ülke müteahhitleri Afrika pazarında kapışıyor!

★★★

Çinli müteahhitler, arkalarına aldıkları devlet finansmanı gücüyle Afrika'nın alt yapı yatırımlarında söz sahibi…

Yenigün, Sahra Altı Afrika çalışmalarını şöyle anlatıyor:

“Çinlilere rağmen 19-20 milyar dolarlık sözleşme imzaladık. Üstlendiğimiz projelerde yerli çalışan oranı yüzde 50'ye kadar çıkıyor. Eğitimler veriyoruz.”

Yenigün “Japonya ve Güney Kore ile Afrika pazarında işbirliği yapıyoruz. 2 hafta önce Amerika Eximbank'ı ve Türkiye Eximbank'ı arasında imzalanan protokol yönetim kurullarında onaylandı. Amerikan Eximbank yönetimi, bize yaptığı bir ziyarette limitsiz kredi açacağını söylemişti” diyor.

Amerika ile Çin arasında yükselen gerginlik, Türk müteahhitlerine yarayabilir.

★★★

Türk-Amerikan İş Konseyi'nin (TAİK) 24 Haziran'da yapacağı internet seminerinin konuk konuşmacısı ABD'li Senatör Lindsey Graham, küresel rekabeti anlatmak için neden Türkiye'yi seçti?

Bu sorunun yanıtı “Afrika” olabilir.

“İlaç ve aşı ittifakı” cömertliğini (!) hatırlatan adımlar bunlar…

Doğal kaynakları ile zengin bereketli Afrika herkese lazım!

★★★

Irak'ta yeni oluşan Mustafa Al-Kadhimi hükümetiyle temaslara da değinen Yenigün umutlu konuşuyor:

“Irak en rahat iş yaptığımız ülke. Petrol fiyatlarının 30 doların altına düşmemesi koşuluyla, bütçeye koydukları 70 milyar dolarlık alt yapı yatırımından pay alabiliriz.

Müteahhitler yeniden Eren'e “görev” veriyor

Yenigün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, Türkiye Müteahhitler Birliği'nde (TMB) tüzük gereği 2 dönem ile sınırlanan başkanlık görevini; 3 Nisan'da yapılacak genel kurulda devredecekti ki; Covid-19 geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salgın nedeniyle bütün genel kurulları 31 Temmuz'a kadar yasakladı.

TMB'nin genel kurulunun Eylül 2020'den önce yapılması mümkün görünmüyor. TMB başkanlığını 2014 yılında Mehmet Emin Sazak'tan devralan Yenigün işin başında…

★★★

Sektör duayenleri, Mehmet Aydıner (Aydıner İnşaat), Nurettin Çarmıklı (Nurol İnşaat), İdris Yamantürk (Güriş); genel kurul öncesi, Erdal Eren isminde birleştiler.

2004-2011 yılları arasında TMB başkanlığını üstlenen Eren'e “Seni görevlendirdik, başkan adayı sensin” dediler. Eren, Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in istifası ile yarım bıraktığı TMB Başkanlık süresini tamamlamış, iki dönemini de tamamlamıştı.

★★★

Göçay İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eren 1988-1996 yılları arasında Nurol İnşaat Genel Müdürüydü.

Eren'e TMB Başkanlığı ile ilgili gelişmeleri sorduğumda “Görev verildi. Genç arkadaşlarımızın talip olmasını arzu ederim” diyor.

“Genç arkadaşlar” ifadesi, TMB Yönetim Kurulu Başkan yardımcılarından Summa İnşaat'ın sahibi Selim Bora'yı akla getiriyor. Bora işlerinin yoğunluğu nedeniyle öneriye sıcak bakmıyor.

Dünya Ticaret Örgütü, küresel ekonomide iyimser senaryoya göre yüzde 2.5, kötümser senaryoya göre yüzde 8.8'lik küçülme öngörürken, “düşüncesi, birikimi ve becerisi” denenmiş Eren'e iş düşüyor…

Bankalar komisyon almayacak

Türk müteahhitlerinin yurt dışında ilk gözağrısı Libya. 1972'den bugüne 40 milyar dolarlık proje imzaladılar. Yarısı bile işlerlik kazanamadı…

Yenigün Libya ile gelinen son noktayı anlatıyor:

“Libya Planlama Bakanı ile Ticaret Bakanımız Pekcan, müteahhitlik alanında 9 yıldır kangren olmuş sorunları çözmek için teknik heyet oluşturuyor. Libya'da zararımız 4 milyar dolar. 1.5 milyar dolar tutarında teminat mektubu karşılığında bankalara her yıl 50 milyon dolar komisyon ödedik. BDDK'nın 14 Mayıs 2020 tarihli kararı çerçevesinde, bankalar artık bu komisyonu almayacak.”