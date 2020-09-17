Suna Kıraç’ın Eruh’tan Fatih’e uzanan eğitim hamlesi

Vehbi Koç'un “zengin kızı” değildi dün son yolculuğuna uğurlanan Suna Kıraç…

Koç Holding'in yönetiminde etkin bir yön verici ve eğitim gönüllüsü olarak tamamladı 79 yıllık ömrünü.

Geride bıraktığı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) 3 milyon çocuğun eğitim hayatını destekledi.

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1996 yılıydı. Suna Hanım, 1995 yılında 55 mütevelli üyesiyle kurduğu TEGV'i anlatmak için benim de aralarında olduğum bir grup yazarla biraraya geliyordu.

Kendisini son görüşümdü.

Bir-iki yıl sonra yakalandığı ALS hastalığından dolayı evine kapandığını duyar olmuştuk.

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Suna Kıraç, Eskişehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, dönemin Koç yöneticilerinden Muvaffak Gözüaydın, Dr. Yılmaz Argüden, Cengiz Solakoğlu ve siyasi kariyeri İçişleri Bakanlığı'na kadar uzanan dönemin Fatih Belediye Başkanı Saadettin Tantan'la çıktığı TEGV yolculuğunu anlatıyordu…

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Argüden ile projeyi şekillendiren Solakoğlu, TEGV yönetim kurulunda 25 yıl temsil ettiği Suna Kıraç'ın “Siyasi krizler aşılır, ekonomik krizler çözülür, iyi eğitilmemiş nesilleri onarmak mümkün olmaz” sözlerinin kendilerine ilham verdiğini söylüyor.

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Gözleri kapanana kadar TEGV'nin Onursal Başkanı olarak kalan Suna Kıraç'ı, 22 Eylül'de yapılacak toplantıda yönetim kuruluna girecek kızı İpek Kıraç temsil edecek.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı ile eğitime, sanata büyük destekler veren babası İnan Kıraç'ın da en büyük yardımcısı olacağı aşikar!

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Suna Kıraç'ın eğitim hamlesi en çok Anadolu'yu kucakladı.

Suna Kıraç, Eruh ziyaretinden sonra Emekli Tuğgeneral Mahir Kök'e 17 Haziran 1998 tarihli “teşekkür mektubu” yollamıştı.

2000'li yılların başında Van'da açılan “Feyyaz Tokar Eğitim Parkı”nın ziyaretine, TEGV kurucu yönetim kurulu üyelerinden Ömer Dinçkök'ün de arasında olduğu çok sayıda destekçi iş insanı katılmıştı.

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Solakoğlu, “Çoğunluğu Güneydoğu illerinde olmak üzere 70 kadar “Eğitim Parkı”, “Eğitim Birimi” açtık. İstanbul'da da bu illerimizdeki mahrumiyetleri aratmayan semtlerimiz vardı, oralardan başladık” diyor.

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İlk TEGV Eğitim Parkı, Fatih'te açıldı.

Projeyi Tantan destekliyordu. Fatih Zeyrek'te yer vermişti…

“Halen” eğitimini sürdürüyor.

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Tantan belediye başkanlığı döneminde, TEGV'e 30 yıllığına Zeyrek'in yanı sıra Çukurbostan'da da iki ayrı bira tahsis etmişti.

Şimdi bu ikisi de TEGV'de değil.

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Tantan, sırtlarında cübbe, başında takke ile dolaşan küçük çocukların yaşadığı Çukurbostan'da çevreyi düzenleyip top sahaları da açtıklarını anlatıyor. Solakoğlu Çukurbostan'daki TEGV binasını, 1999 depreminden sonra bina güvenliği sorunlarından dolayı 2004 yılında belediyeye devrettiklerini söylüyor.

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İlçedeki bir diğer TEGV binasını ise 3 yıl önce Fatih Belediyesi'ne devrediyorlar.

Oysa ki bu binanın onarımını Milliyet'in eski sahibi Doğan Holding'in patronu Aydın Doğan üstlenmiş, 1 milyon dolara yakın kaynak aktarmıştı.

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TEGV “Eğitim Birimleri-Parkları”nın özelliği şu:

Buralarda çocuklar okul dışı zamanlarda, bilgisayar destekli fen-matematik gibi temel bilimleri eğitimi alıyorlar, bahçesinde oyunlar oynayabiliyorlar.

Atölyelerinde sanatsal faaliyetler yürütebiliyorlar.

Eğitmenler de eğitiliyor…

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Suna Kıraç'ın “Çocuklarımızı sokaklarda başı boş bırakmamalıyız. İyi bir eğitime erişim imkanı vermeliyiz” sözlerini yalnızca not defterime kaydetmedim. Aklıma da kazımıştım.

Çocukları din tüccarları ele geçirmeye başlamıştı…

FETÖ'nün, tecavüzcü tarikat yapılarının tohumları atılıyordu.

İlk uyanan Suna Kıraç oluyordu…