Suriye’de hallettiler İran’ı kaşıyacaklar!

Türkiye, Suriye ile 911 kilometrelik sınırını koruma mücadelesi verirken, dün de 560 kilometre ile ikinci en uzun sınırımız olan İran'dan saldırı geldi.

Kim yaptı, niye yaptı?

Bu sorulara net yanıt veremiyorsak, bilin ki sınırımızda “ahtapot” kollarını açıyor!

İran-Türkmenistan sınırında Lofd Abad Abad Gümrük Kapısı'nda 800 Türk TIR şoförü de son 15 gündür mahsur kalmış.

Şoförler karantiya alınmışlar; yemeksiz içmeksiz haykırıyorlar…

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Moskova'da 5 Mart'ta gerçekleşecek Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde, teröre yeni bir cephe açılması şaşırtıcı değil…

Kuzey İran Rojılat'tan, Ağrı İli'nin Doğubayazıt İlçesi'ndeki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafede, Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis midibüsüne düzenlenen roketli saldırıda, 2'si personel 1'i asker şehit oldu.

Yaralılar var…

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Gümrük kapıları, Ticaret Bakanlığı'na bağlı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dün sabah 08.45'te meydana gelen saldırının ardından Doğubayazıt'taydı.

Koronavirüs salgını nedeniyle İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı kapalı.

Yine aynı ülkeye Van (Kapıköy) ve Hakkari'den de (Esendere) açılan sınır kapıları bulunuyor.

Cilvegözü zaten 24 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Suriye'deki savaş sebebiyle kapalı.

Buradan yalnızca yardım TIR'larının karşıya geçmesine izin veriliyor.

Nahçıvan sınır kapıları çalışmıyor!

Bölge ticareti bir yandan koronavirüs, öbür yandan saldırılarla darbe alıyor.

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Gürbulak'tan yalnızca Türk plakalı TIR'ların ve Türk vatandaşlarının sağlık kontrolleri yapılarak yurda girişine izin veriliyor.

Karşıya ise sadece İran vatandaşları ve İran plakalı TIR'lar geçebiliyor.

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Rojhılat, İran'ın Kürt bölgesinde bulunuyor.

İran ile kara sınırımız; Türkiye, İran ve Ermenistan arasında Azerbaycan'a bağlı özerk bölge Nahçıvan'la sınırının kesiştiği, Dilucu Sınır Kapısı ile başlıyor.

384 kilometrelik Irak-Türkiye sınırının kesişme noktasında sona eriyor.

Dilucu şu anda en kritik nokta oldu. Sağlık kontrolleri yapılarak Nahçıvan'a geçişlere yabancı sınırı geldi.

TIR'ların İran'a Gürcistan Sarp Sınır Kapısı üzerinden ulaşmaları mümkün ama o da ek araç başına 2 bin dolar gibi bir maliyet getiriyor.

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Irak dediysem bizim komşumuz Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)…

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih 2009-2011 yılları arasında IKBY Başbakanı'ydı.

IKYB'nin şimdiki Başbakanı Mesrur Barzani… Devlet Başkanı da Neçirvan Barzani…

İKBY Kurucu Başkanı da Mesut Barzani'ydi…

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Türkiye ve Irak arasındaki tek giriş olan Habur Sınır Kapısı önceki gün koronavirüs salgını nedeniyle çift taraflı olarak kapandı.

Bu kapıdan; Türkiye yılda Irak'a 9 milyar dolar ihracat, 2.6 milyar dolar ithalat yapıyor ve 3 milyon 600 bin yolcu giriş çıkışı oluyor.

Habur, Türkiye'nin Almanya'dan sonraki ikinci büyük ihracat bölgesi.

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Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki varlığı; bölgesel Kürt hareketinin ivmelenerek, ulusal güvenliği tehdit boyutuna ulaşması riskine karşı ön alma olarak açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gerçekleştirdiği harekatlardan “Barış Pınarı” ile Tel Abyad-Rasulayn arası, “Fırat Kalkanı” ve “Zeytin Dalı” ile Afrin, Cerablus, Azez, el- Bab'ı içine alan, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolüne geçti…

Kuzey Suriye'de güvenlik çemberini yüzde 11-12'ye çıkaran TSK, “Bahar Kalkanı” harekatı ile de kontrol sınırlarını genişletiyor.

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Suriye topraklarının yüzde 62'sini rejim güçleri, (Rusya-Esad), yüzde 25'ini PYD-Amerika kontrol ediyor.

Bu tabloda ortaya çıkan “3'e bölünmüş bir Suriye kimin işine geliyor” sorusu önem taşıyor.