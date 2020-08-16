Teknik Türkiye’de gelişiyor yatırım Rusya’da büyüyor

Anadolu Efes Genel Müdürü Ağırbaş, yeni geliştirdikleri üretim tekniğinin Türkiye'yi dünya bira literatürüne sokacağını iddia ediyor

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş ve Üretim Teknik Direktörü Koray Anar'la Bodrum'da bir arkadaşımızın bahçesinde bir araya geliyoruz.

Yeni haberleri var: 50 yıllık İzmir fabrikasında bira üretim teknikleri alanında literatüre girecek bir yeniliğe imza atmışlar.

Bira bugüne kadar yalnızca infüzyon ve detoksiyon teknikleri ile üretilirken, üçüncü yolu ortaya çıkarmışlar.

Adına “+1 Dinlendirme” dedikleri bu yeni üretim tekniği hakkında bilgi veriyorlar.

★★★

Yaklaşık 1 milyon Euro yatırım ve 2 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda inovatif bir ürün ortaya çıkardıklarını söyleyen Anar, “Enzimlere ikinci makası attık; bu teknik Türkiye'yi dünya bira literatürüne sokabilir ”diyerek çifte kavrulmuş lokum benzetmesi yapıyor.

Üretimde, “mayşeleme” dedikleri, belli bir ısıda maltın şekere dönüşmesi işlemini 2'ye çıkardıktan sonra, bira 15 gün dinleniyor…

Dünya; “+1” dinlendirme tekniğini, “Türkiye” olarak anar mı şüphem var.

Zira grubun 15 fabrikasından 8'i Rusya'da, yalnızca 3'ü Türkiye'de.

Türkiye'de olduğu gibi pazar lideri olduğu Kazakistan'da 2, Gürcistan ve Moldova'da 1'er fabrikası bulunuyor.

Rus firması algısının ağır basması için her türlü koşul var…

Arpa ithalatçısıyız…

Oysaki arpanın ilk bulunduğu yerde, bundan 12 bin yıl önceye ait; tarihte insan eliyle yapılan ilk tapınak Göbeklitepe'de; Mezopotamya'da, Urfa'dayız…

Biranın iyisine hakem karar

Yeni üretim tekniği “Bira Standartları Enstitüsü VLB Berlin”den onay almış, Türkiye'de de patente başvurmuşlar. Bu gelişmeye şaşmamak gerekir. Avrupa'nın 350 “Uluslararası Bira Hakemi”nden ikisi Anadolu Efes'te çalışıyor. Bu hakemlerden birisi Anar, diğeri de İzmir'deki fabrikanın Ar-Ge'sinde çalışan mühendislerden Cem Sürer.

Dünyaca ünlü Barcelona Bira Festivali'ne “hakem” olarak davet edilenler arasında Anar da yer alıyor.

ÇİFTÇİNİN ARPASI EFES'TEN

Çiftçiye arpa ve şerbetçi otu tohumları dağıttıklarını söyleyen Tuğrul Ağırbaş, bira üretim sürecini anlatıyor:

“Yaklaşık 8 bin çiftçi ailesinden yılda 110 milyon liralık arpa ve şerbetçiotu alımı yapıyoruz. Bilecik Pazaryeri'nde üretilen şerbetçi otunun tek alıcısı da biziz. Çumra ve Afyon tesislerimizde arpa çimlendirilip, kurutularak malt halinde bira fabrikasına geliyor. Malt burada kaynatılarak şıra elde ediliyor. Biraya karakteristik özelliğini veren şerbetçi otu içine katılıyor.”

BİRA OTELE GİREMEDİ

Bira tüketiminin yüzde 10'u restoranlar, otellerde oluşuyor. Pandemi nedeniyle bu pazar durma noktasında.

Yüzde 90'ı evlerde ve parklarda, piknikte tüketiliyor. Pandemi ile bu oran da yüzde 20 geriledi.

Türkiye'de ise aynı dönemde yüzde 0.5 ya da daha az oranda alkol içeren bira tüketimi, 1 milyar litre civarında gerçekleşti. Bunun 20-30 bin litresi yasal sınırlar içinde evde üretiliyor.

★★★

Avrupa Birliği'nde geçtiğimiz yıl 39 milyar litre bira üretildi. Kişi başında düşen bira üretimi 76 litre oldu.

Amerika'da son yıllarda küçük-butik bira üreticilerinin sayısı 6 bini buldu.

Belçika'da Senne Vadisi'nde yıllanmak üzere üretilen biraların satış fiyatı 2 bin 500 Euro'ya kadar çıkıyor.

Turizm geliri de, tarım da katma değerli ürünle cazibesini artırıyor.

★★★

Dünya genelinde arpada, yıllara göre farklılık göstermekle birlikte Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre 2017 yılında yaklaşık 47 milyon hektar alanda 147.4 milyon ton ürün elde edilmiş.

Bu üretimde en büyük pay Rusya Federasyonu'na ait olmakla birlikte Türkiye de en çok arpa üreten ülkeler arasında ilk 10'da yer alıyor.

Türkiye'de yıllık arpa üretimi 7-9 milyon ton arasında.

Anadolu Efes'in neden Rusya'da 8, Türkiye'de 3 fabrikası olduğunu arpa üretim kapasitesi ve tarım politikaları üzerinden okumak da mümkün.

Arpa işlenince döviz oluyor.

★★★

Dünyada bazı araştırmalara göre su ve çaydan sonra en fazla tüketilen içecek bira.

Kimileri bu sıralamada üçüncülüğü kahveye veriyor, bira dördüncü sıraya geriliyor. Biranın kimlik kartı, kullandığı “maya”…

Onu da hem Almanya'daki maya bankasında, hem de Türkiye'deki özel laboratuvarlarında korumaya alıyor.

Türkiye'de bira üreten iki firma var. Bunlardan Anadolu Efes 50 yıllık bir mayasını Almanya'da bir üniversitenin “maya bankasında” saklıyor.

Bileşenleri; maya, su, şerbetçi otu, arpa (malt) olan birada farkı inovasyon yaratıyor.