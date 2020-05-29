Türkiye 23 Mayıs’a kadar ne olmasını bekliyordu?

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Le­yen, 27 Mayıs günü Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmasında “Bu Avru­pa'nın anıdır” dedi.Aynı cümleyi, “İşbirliği sınırlarının çizildiği an­dır” diye tercüme edersem çok da yanlış olmaz…

Küresel koronavirüsle mü­cadele bağlamında; Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) ve Çin'e çelme takan ABD'ye ve tabii Türkiye'ye bakalım.

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Liderler; BM'nin “4 Ma­yıs Aşı Günü”nde, Avrupa Komisyonu'nun girişimiyle, G20 dönem başkanı Suudi Arabistan ve Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere'nin ev sahipliğinde “Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği”nde bir araya geldiler.

Koronavirüs teşhis, tedavi ve aşı çalışmalarında kul­lanılmak üzere 7.4 milyar Euro'luk bağış fonu ilan ettiler.

ABD'nin katılmadığı bu video konfe­ransı; WHO, küresel aşı birliği Gavi, Dünya Bankası ve Bill & Melinda Gates Vakfı da destek­ledi.

Bu fonun 4 milyarının virüse karşı aşı, 2 milyarı­nın tedavi, 1.5 milyarının da dünya çapında test kapasitesinin artırılmasında kullanılacağı kaydedildi.

Koronavirüse karşı aşı geliştirme, etkili ilaç ve dünyaya dağıtım çalışma­ları için yaklaşık 40 milyar Euro'ya ihtiyaç olacağı öne sürüldü.

AB ve G20'yi oluşturan 19 ülke, koronavirüs krizi­ne karşı kullanılmak üzere şu ana dek 5 trilyon dolar kaynak ayırdı.

Türkiye henüz kaynak açıklamadı ancak 57 ülkeye tıbbi malzeme yardımı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, video konferan­sa katılmadı; liderlere mesa­jını video kayıt ile aktarmayı tercih etti:

“26 Mart'ta kabul ettiğimiz G-20 Bildirge­si'nde aşının hızlıca ge­liştirilmesi için kaynak sağlama taahhüdünde bulunduk.”

Sözlerini “Değerlendir­meler akabinde tespit edeceğimiz meblağı ise 23 Mayıs'a kadar ilan edeceğiz” diye bitirdi.

Erdoğan yuvarlak bir ifade kullanmadı.

Somut bir tarih verdi: 23 Mayıs'a kadar…

Bu 20 günde ne olacaktı?

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“Covid-19 aşısı tüm insanlığın ortak malı olmalı. Üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması prensibi itinayla uygulanmalıdır” diye seslenen Erdoğan'a yanıt Japonya'dan geldi.

21 Mayıs'ta “Başak­şehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi” açılış törenine video konferans yöntemiyle katılan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, “Avigan ilacını Türki­ye'ye de bağışlıyo­ruz…. Sağlık ve tıbbi alanda ça­lışanlara teknik des­tek ve mal­zeme bağışı sağlayacağız” demekle yetindi!..

Japonya'dan beklenen swap (ülkelerin kendi para birimleriyle takas işlemi) an­laşması gerçekleşmemişti.

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Türkiye, 21-23 Mayıs tarihleri arasında “koro­navirüsle mücadelede küresel dayanışma” girişimlerini test etti!

Bu kısa süreçte; Rusya, Türkiye ile ilaç ve aşı çalış­maları yürüteceğini açıkladı.

Doğalgazda yüzde 50'lere varan oranda bağımlı olduğumuz Rusya'dan hiç olmadı, bir fiyat indirimi beklerdik!

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Türkiye'nin gözü Lond­ra'dan gelecek swap'taydı, ses çıkmadı.

ABD de bugüne kadar 14 ülke ile yaptığı swap an­laşmasına Türkiye'yi dahil etmedi.

Katar 2018 yılında 5 milyar dolara çıkarttığı swap hattını, son olarak 15 milyar dolar karşılığı TL/ Katar Riyali'ne yükseltti.

Kağıt üzerinde şık durdu!

AB'nin patronu Almanya, Fransa İtalya ve İspanya'ya koltuk çıktı

LEYEN, 750 milyar Euro'luk “Bir Sonraki Nesil AB” adındaki yardım planı için üye ülkelerden destek istedi.

AB üyesi devletler teklifi onaylarsa; borç yükleri nedeniyle salgından en çok etkilenen İtalya 81.8 milyar Euro, İspanya 77.3 milyar Euro teşvik alacak.

Ayrıca İtalya'nın 90.9 milyar Euro'ya kadar kredi, İspanya'nın ise 31 milyar Euro'ya kadar kredi alabil­mesi öngörülüyor.

Almanya ve Fransa bu ay başında, Avrupa'da reses­yonun etkileriyle mücadele için 500 milyar Euro'luk bir fon önermişti.

Planın 500 milyarı hibe, 250 milyarı kredilerden oluşuyor.

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Leyen AB üyelerine, “Ya ülkeleri, bölgeleri ve insanları arkada bıra­karak her birimiz yalnız gideriz ya da bu yolu birlikte yürürüz. Eski önyargıları kenara ko­yalım” diye sesleniyordu.

AB bütçesinin borç içindeki güney ülkelerine harcanmasına muhalefet eden Hollanda, Danimarka, İsveç ve Avusturya ise yar­dımın yalnızca kredi olarak yapılmasını önermişti.

AB 12 üyeli, “1981 ruhuna” kilitlendi!