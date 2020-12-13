Türkiye, savunmasını TPAO ile yapıyor

Türkiye, denizlerini sismik araştırma ve sondaj gemileri Oruç Reis, Barbaros Hayreddin, Kanuni, Yavuz, Fatih'e emanet etti

Türkiye'nin egemenlik haklarını savunduğu Doğu Akdeniz ve Ege cephesinde 1954 yılında kurulan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yer alıyor.

Türkiye Varlık Fonu'na alınan TPAO'nun geleceğini daha çok konuşacağız; bugün denizlerdeki konumuna genel bakışla konuya girelim…

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Ağustos 2020 günü “müjdeyi” açıkladı: TPAO Karadeniz Tuna-1 sahasında, 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi buldu!

Aradan 1 ay geçti, aynı sahada; 85 milyar metreküp daha doğalgaz rezervi bulunduğu, böylece keşfedilen rezervin 405 milyar metreküpe yükseldiği ilan edildi.

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Bu keşiflerle Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı amaçladıklarını söyleyen Erdoğan “Akdeniz'deki yeni sondajlardan alacağımız müjdelerle bu kaynağı daha da genişleteceğiz. Halen Yavuz sondaj, Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimiz faaliyetlerini sürdürüyor” diye konuştu.

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Jeoloji Yüksek Mühendisi, Petrol Arama ve Geliştirme Operasyonları, Projeleri ve Yönetimi Danışmanı Özer Balkaş, “405 milyar metreküp doğalgaz rezerv; Karadeniz'e kıyısı olan Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya'nın tüm hidrokarbon faaliyetlerinin toplamından çok daha yüksek bir kapasiteye işaret ediyor” diyor.

Rezerv miktarı tartışmasını sonraki yazıma bırakıyorum.

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1975-2014 yılları arasında TPAO'da üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Balkaş'ı TMMOB Makine Mühendisleri Odası'nın “Karadeniz Hidrokarbonları” video konferansında izledim. Üzerinde yaptığımız sohbetten şu 3 sonucu çıkardım:

Birincisi; Türkiye uluslararası yalnızlığının bedelini, üçe-beşe bakmadan gemi yatırımları yaparak ödedi.

İkincisi; denizde hidrokarbon arama ve üretim çalışmalarına güç verecek teknolojiye ve bilgiye sahip oldu.

Üçüncüsü; Türkiye'ye karşı, Doğu Akdeniz-KKTC politikasından dolayı uygulanan “gizli” yaptırımlar sürüyor. Suudi Arabistan da “Türk mallarına ambargo” ilan etti.

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Balkaş, “Dünyada tekel durumunda olan petrol sahası servis şirketi Schlumberger, TPAO'nun çağrılarına cevap vermedi. Denizde açılan kuyudaki bilgileri edinemediğinde orası yalnızca bir çukurdur. Bunun üzerine TPAO 2019'da ‘TP-OTC Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center' adıyla bir teknoloji şirketi kurdu. Petrol kuyularındaki verileri mühendislik çalışmalarıyla elde etti” diyor.

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Avrupa Komisyonu'nun yaptırım sürecinin, Türkiye'nin 2019 Haziran ayında Kıbrıs adasının batısındaki Finike-1 sahasında Fatih gemisiyle sondaj yapmasıyla başladığını belirten Balkaş, çıkartılan faturayı özetliyor:

“İhtilaflı sularda petrol arandığını ileri süren Avrupa Komisyonu bu eylemi kışkırtıcı buldu ve kınadı; 150-160 milyon dolar karşılığı olan hava taşıma müzakerelerini askıya alma, EBRD kredilerini gözden geçirme ve 2020 mali yardımı kesme kararları aldı.”

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Sismik araştırma ve sondaj gemilerine sahip olmak için en uygun zamanlardan geçilmediğini belirten Balkaş, “Petrol fiyatları düştü. Arama faaliyetleri durdu. Mal ettiğiniz bedelin yarı fiyatına satılık gemi bulursunuz” dedikten sonra, teknolojiye sürekli yatırım ihtiyacının da ortaya çıktığına vurgu yapıyor.

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Türkiye bu konjonktürde niye gemi satın alma yoluna gitti?

Balkaş'ın yanıtı kısa: “Mecburdu çünkü kiralayamadı. Kimse vermedi!”

Ocak 2013'te Barbaros Hayreddin sismik gemisini alan Türkiye, 2017 yılında denizlerde hidrokarbon faaliyetlerini artırmaya karar verdi.

2017 yılında MTA'nın Oruç Reis adı verilen sismik araştırma gemisi Akdeniz'e indi.

Aynı yıl Fatih, 2018 yılında Yavuz ve 2020'de de Kanuni sondaj gemileri ile Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'deki denizdeki “varlığı” kuvvetlendi.

“Siyasetçiler arka planda kalmalı”

Baltaş sunum yaptığı ekranda bir fotoğrafı donduruyor.

Bir kürsüde Cumhurbaşkanı Erdoğan, öbüründe eski ve yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları Berat Albayrak ile Fatih Dönmez yer alıyor. “Enerji projelerinde siyasetçiler öne çıkmazlar. Şirketler ortaklık kurdukları kamu şirketlerine devlet müdahalesi olmayacağından emin olmak isterler. Gazprom'un prestiji Ukrayna-Rusya krizine taraf olduğu için sarsıldı” diyor.

GAZPROM DERS OLMALI

Danimarka'nın, Rus doğalgazını Baltık Denizi'nin altından Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 Boru hattı projesini imzalamamasını, Gazprom'un Ukrayna-Rusya krizinde takındığı tutumuna bağlıyor.

Ukrayna'da Amerikancı yönetimin iş başına gelmesiyle, Gazprom bu ülkeden Avrupa'ya giden gazı kesmiş, Ukrayna'nın 11 milyar dolar borcunu geri çağırmıştı…

ABD İLE ALMANYA'NIN ARASINI AÇTI

Yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan Kuzey Akım 2'nin 9.5 milyar Euro'luk finansmanı; ana şirket Gazprom'un yanı sıra Alman Wintershall and Uniper, Hollanda-İngiliz şirketi Shell, Fransız Engie ve Avusturya'nın OMV şirketleri tarafından karşılanıyor.

Balkaş, Almanya ile ABD arasındaki gerilimin temel nedenini bu hattın inşası olduğunu vurguluyor.

İZMİT'IN DOĞALGAZI FRANSIZ!

ABD projeyi; Avrupa'nın Rusya'ya enerji bağımlılığı artırması ile birlikte Avrupa'ya satmaya çalıştığı sıvılaştırılmış doğalgaz rekabetinde de engel görüyor.

Bir parantez açmadan bu mevzudan çıkamayacağım. Fransız markaları denince aklımıza yalnızca çanta-pabuç gelmesin; Kocaeli Belediyesi'nin iştiraki ve Türkiye'nin doğalgaz dağıtım hacminde 3'üncü şirketi İZGAZ'ın, 2009 yılından beri yüzde 90 hissesine Fransız enerji firması Engie sahip.

BU MESLEKTE KABADAYILIK OLMAZ

TPAO'nun dikey bütünleşik yapısının değişmesini eleştiren Balkaş, “Petrol şirketleri yatırım bütçelerini sadece arama ve üretime ayırır. Hizmetleri başka şirketlerden alır. Bu meslekte kabadayılık olmaz. Yerli ve milli ifadesi, ülkeye sağlanan yarar için kullanılır” diyor.