Türkiye’nin “büyük” sırrı: TOBB’un bankalarda ne kadar parası var?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) bankalarda kaç parası olduğu ülkenin en büyük sırrı…

Kimisi 3, kimisi 6 milyar TL diyor; TOBB'dan ne “Azdır”, ne “Çoktur” hiçbir açıklama gelmiyor.

Bağlı olduğu Ticaret Bakanlığı'nın da sesi çıkmıyor.

Sormaya devam ediyoruz…

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Kamusal bir kurum olan TOBB'un geliri ne kadar, paralarını nereye harcar bilinmez…

Hükümet de kurumun gelir-gider tablosunun kamuoyuna açıklanmamasından rahatsız değildir.

Neden? Çünkü AKP politikalarını destekleyen bir yan bütçe fonksiyonu görüyor.

Bağış, kredi ve yatırım yoluyla AKP'nin ulaşmak istediği toplumsal kesimlerin sırtını sıvazlıyor…

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TOBB'u denetleme yetkisine sahip Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı müfettiş raporları da kamuoyuna açılmaz?

2008 yılında yapılmış Cumhurbaşkanlığı Denetleme Raporu'na ulaşıyorum.

TOBB'un ve iştiraki Gümrük Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin (GTİ) hesaplarına girilmişti…

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Temeli 2015 yılında atılan ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı “Demokrasi ve Özgürlük Adası” yatırımını da GTİ yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın “Yassıada Projesi”nin parası TOBB'dan çıktı.

140 milyon 476 bin 765 bin dolar (yaklaşık 1 milyar TL)…

2013'te “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” adını alan 103 bin metrekarelik Yassıada'nın yarısı bina ile kaplandı.

Eski başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının asıldığı adadaki trajediyi, ticarileştirdiler…

600 kişilik cami, 680 kişilik kongre merkezi, demokrasi müzesi ve otel inşa ettiler…

TOBB, Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu'nun (TOGG) mimarı da oldu.

Ortaklarına 500 milyon Euro sermaye taahhüt etti.

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TOBB'un bankalarda kaç parası olduğunu tahmin etmek kolay değil.

Kayıtlı üye sayısı 1 milyon 300 bin…

Şirket sermayesi oranında ve bilanço kârının binde 5'i kadar bağlı olduğu oda ve borsaya yıllık aidat ödüyor.

Üst birlik olan TOBB'a aktarılan bu kaynakla bağışlar, yatırımlar yapıyor.

Elde ne kalıyor, ne kadarı harcanıyor; bilen vardır elbette…

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Koronavirüs vakası açıklanır açıklanmaz iktidar “Biz Bize Yeteriz” kampanyası açtı.

TOBB 10 milyon lira bağışladı. Bu para TOBB için fazla değil.

Merkez Bankası 100 milyon lira, Ziraat Bankası 62 milyon 500 bin lira, Vakıfbank, Halkbank 50'şer milyon lira, Türk Telekom 40 milyon lira, işverenlerin örgütü TİSK 20 milyon lira verirken, bu listenin ilk 10'unda yer almadı.

TOBB'un kaynakları, Hazine garantili dağıtılan Kredi Garanti Fonu'na (KGF) lazımdı…

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Son 4 yılda 150 bin firmaya KGF kefaleti ile dağıtılan 15 milyar liralık Nefes Kredisi'nde TOBB'un desteği vardı.

Sadece bu yıl 50 bin firmaya dağıtılan “Nefes Kredisi” 3 milyar TL oldu.

Banka faizleri yüzde 12 olurken, bu kredinin faizi yüzde 7.5'te kaldı.

İlk 6 ay ödemesiz kredilerin geri ödenme dönemi başladı.

Ardında sermaye gücü olmayan küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) pandemi nedeniyle iş yapamıyor, yapamadı.

Kredileri geri ödeyemiyorlar…

Bu konjonktürde kredi nefes açmıyor, nefesleri kesiyor!

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TOBB, AKP politikalarının uygulayıcısı olmasaydı kaynaklarını nasıl kullanırdı; asıl soru bu…

Sermaye yetersizliği olan ülkede işletmelerin paralarını, Yassıada'ya tesis açmak için mi kullanırdı? Yoksa evine ekmek götürmekte zorlanan esnafa mı dağıtırdı?

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na verdiği bilgiye göre; Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu'nda toplanan 2 milyar 80 milyon lira, 2 milyon 9 bin 267 haneye biner lira olarak ulaştı…

Normalleşme desteği: 1 milyar 497 milyon 856 bin 252 TL

İşsizlik ödeneği: 3 milyar 936 milyon 886 bin 312 TL

Nakdi ücret desteği: 5 milyar 116 milyon 119 bin 331 TL

Kısa çalışma ödeneği: 20 milyar 344 milyon 569 bin 920 TL

Ya çalışanlardan ya da esnaftan toplanan paralarla halkına yardım eden bir başka ülke var mıdır; bilmiyorum.

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15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'na 53 milyon lira, Pakistan'daki sel felaketlerine 2 milyon dolar…

Soma maden felaketinde ailelere dağıtılmak üzere 16 milyon 838 bin 164 liralık çek Erdoğan'a teslim ediliyor.

TOBB, AKP'nin sponsoru gibi davranıyor.

İktidara yönelen toplumsal tepkiyi göğsünde yumuşatıyor.