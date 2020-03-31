Ulaştırma Bakanı Turhan’ın biletini yolcusu kesti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 yıllık AKP iktidarlarında, görevden aldığı kaç bakan oldu?

Aklıma iki isim geliyor: Dönemin Başbakanı Erdoğan'ın 25 Aralık 2013 tarihli görevden alma kararı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'la ilgiliydi.

FETÖ operasyonlarının bir parçası olarak siyasette yerini alan “17-25 Aralık” bakanları Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Egemen Bağış istifa etmiş, Bayraktar ise görevden alınmıştı.

Atfedilen yolsuzluk iddiaları açısından söz konusu 4 bakan arasında ayrımı ancak yargı yapabilirdi… O süreç de işlemedi.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bakan görevden alınma olayını 28 Mart 2020 günü yaşadık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı…

Turhan'ın istifa etmesine bile fırsat verilmeden, şu kara günlerde bu kadar sert bir tutuma karşılık gelecek neden aranmaya başlandı.

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Bayraktar'ın da, Turhan'ın da “inşaat bakanlıklarında” olması, doğal olarak akla kamu ihalelerini getiriyor…

İkisi de özel sektör deneyimiyle bu bakanlıklara oturmuştu.

Bayraktar, inşaat mühendisi olarak özel sektörde iş hayatına atılmış, KİPTAŞ ve TOKİ gibi kamu kurumlarında genel müdürlük yapmış, bakanlık koltuğuna geçmişti.

Turhan da benzer yollardan geçiyor…

Kuzey Marmara Otoyolu ve bağlantılarını gerçekleştiren Limak ve Cengiz konsorsiyumunun CEO'suydu…

2005-2015 yılları arasında Karayolları Genel Müdürü'ydü, emekli oldu.

Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı, Danıştay üyeliği de yaptı.

Bu arada görevden alınan iki bakan da Trabzonlu…

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İki bakanın ortak kaderi diyelim…

Bayraktar'ın bakanlığı döneminde Trabzon'a yaptığı ziyarette (09.01.2012) kameralar önünde yaptığı “Hakkımız olan Trabzonspor'umuzun kupasını almak için de çok ince ayarlı bir çalışma yapıyoruz” sözleri unutulmadı. 1 Şubat 2020'de Turhan da ekranlara “Trabzonspor inşallah bu yıl şampiyon olacak. En iyi taraftar bizim taraftarımız…” sözleriyle çıkmıştı.

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“Koyun can derdinde” diye başlayan özdeyiş bugünlerde aklımıza tek bir olayı getiriyor.

Karayolları'nın Kanal İstanbul projesi kapsamında yapılan ihalesini…

Millet canı ile uğraşırken, Kanal İstanbul'un adını bile duymak istemezken; maskeli, eldivenli ihale komisyon üyelerinin boy boy fotoğraflarını gördü…

Erdoğan'ın, Turhan'ı görevden almasını kamuoyunda oluşan bu tepkiye bağlayanlar çoğunlukta…

Bana göre de etkili olmuştur.

İhale küçük, 600 bin dolar bile değil, ama tahribat gücü büyük; koronavirus gibi…

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Bir diğer kanı; Ulaştırma Bakanlığı'nda köklü izler bırakan son Başbakan Binali Yıldırım'ın kadrosu ile çekişmenin ortaya çıkmasıydı.

Turhan'ı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 2005-2009 dönemi Bayındırlık ve İskan Bakanı, hemşerisi Faruk Nafız Özak getirmişti.

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Turhan'ın görevdeki son gününde şöyle bir olay yaşandı:

Özak'ın bir dostu, beraberindeki 3 kişiyle kiraladığı özel bir uçakla, Bakü'den Atatürk Havalimanı'na uçmak istiyor.

Mesai saatleri dışında uçuş izinlerini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yerine, International Flight Training Center (IFTC) veriyor.

IFTC'den alınan izinle uçak havalanıyor.

Tekerlek yere değmeden Türkiye, koronavirus salgını nedeniyle havayolunu yurtdışı uçuşlara kapatıyor.

Yolcu mahremiyetine saygı gösterip isimlerini yazmıyorum.

Devlet Hava Meydanları olaya müdahil oluyor ve özel uçaktaki ünlü yolcuyu karantinaya alıyor.

Turhan, niye görevden alındı sorusuna, yenisi de eklenebilir; “Bu uçağın havalanmasına izin verildiğinde yasak ilan edilmiş miydi?” Devlet şeffaflığı öğrenene kadar; hep kuşku, hep kuşku!