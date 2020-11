Uluslararası Para Fonu’nun 2 numarası Pazarbaşıoğlu, kadın güçlenmesini anlatacak “IMF faizsiz kredi modeli çalışıyor”

Alım gücü düşüyor, hayat pahalanıyor, işsizlik can yakıyor, iş yerleri üretimsizleşiyor, kepenkler kapanıyor derken; iç ekonomik meselelerden başımızı kaldıramadık.

Ekonomi yönetiminin zirvesindeki değişimin yankılarıyla geçen bir haftanın sonunda bu hafta ekonomiye “küresel” bir gözlükle bakacağız…

★★★

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2 numarası Ceyla Pazarbaşıoğlu, Sabancı Üniversitesi'nin 19 Kasım'da düzenleyeceği sanal konferansta konuşmacı oluyor.

★★★

Binin üzerinde kayıdın beklendiği panelde London School of Economics Finans Bölüm Başkanı ve Profesörü Daniel Ferreira ve Said Business School, University of Oxford Finans Profesörü Renee Adams'ın sunumları da olacak.

★★★

IMF'de 23 yıllık kariyeri bulunan Pazarbaşıoğlu, geçtiğimiz eylül ayı itibarıyla IMF Strateji, Politika ve İnceleme Dairesi Başkanı oldu.

Bu görevden önce Dünya Bankası Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcısıydı.

Dünya, IMF'nin yeni küresel stratejisini Pazarbaşıoğlu'nun sunumuyla bu konferanstan duyacak.

★★★

Sabancı Üniversitesi (SU) Kurumsal Yönetim Forumu'nun, “Türkiye Kadın Direktörler Konferansı” bu yıl 8 yaşına girdi.

Konferansın ana teması, dünyanın pandemiden sonra en büyük sorunu haline gelen, “Kapsayıcı ve Eşitlikçi Bir Gelecek”…

★★★

SU Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat, konferansta “2020 Yönetim Kurulunda Kadın Türkiye Raporu” açıklayacaklarını söylüyor.

Ararat yoksulluğun ve gelir eşitsizliğinin giderilmesinin temel mesele haline geldiğini vurgularken, IMF'nin gelişmekte olan ülkelere “faizsiz finansman” modelleri üzerinde çalıştığını belirtiyor.

★★★

AKP ekonomi yönetiminin; ekonomistlerle ayrıştığı iki önemli başlık var.

Birincisi “Türkiye IMF'den borç almaz”… İkincisi de “Faiz sebep, enflasyon neticedir” tezi…

Konferansa katılan ekonomistlere de aynı sorular gelecektir…

★★★

Toplumsal cinsiyet eşitliği kriterlerine göre yapılan değerlendirmeler sonucu seçilen şirketlere verilen ‘Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu' ödülleri de aynı toplantıda açıklanacak.

★★★

Türkiye'nin yönetim kurullarında kadın oranı ödüllük mü?

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde çalışmalarını sürdüren Ararat, 2012 yılında İngiltere ile Türkiye'nin yönetim kurullarında kadın oranı eşitken, makasın açılmasını kadını güçlendiren politikaların eksikliğine bağlıyor.

İngiltere son 8 yılda yönetim kurullarında kadın oranını yüzde 12'den yüzde 30'a çıkarırken, Türkiye'de bu oran yüzde 17'de kaldı.

★★★

Yönetim kurulu başkanlığı düzeyinde makas daha da açılıyor; Türkiye'de bu oran yalnızca yüzde 3…

★★★

Pandemiyle birlikte küçülen ekonomiden, en çok kadınlar olumsuz etkileniyor.

Dünyada da böyle, Türkiye'de de…

Kadının üzerine yüklenen eş, iş, anne rollerinin yükü ağırlaşıyor.

Bu sepetten ilk atılan da iş oluyor…

Ülkeler yeteneklerini en geniş düzeyde ekonomiye katma becerisi gösterdiklerinde kırılganlıkları azalıyor.

Bu iki olgu da tek bir şeye işaret ediyor.

Kadınlar iş dünyasına daha fazla katılmalı.

★★★

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında “38 yıllık hocayım. Bir öğrencim burada kalmadı, hepsi yurtdışına gitti” diyordu..

Prof. Şengör Türkiye'deki üniversitelerin uzmanlıklarını yitirişini anlatıyor.

Covid-19 aşısını bile birisi kadın 2 Türk buluyor ama nerede Almanya'da, Amerika'da…

★★★

1992 yılından beri IMF'de kariyer yapan Pazarbaşıoğlu'nun tırmandığı basamaklar Türkiye'nin yetenek havuzunun potansiyelini gösteriyor.

Eğitim ve bilime kalbini, beynini koymayan bir sistem, yeteneklerini ülkede tutamıyor.

★★★

Boğaziçi Üniversitesi'nden sonra doktorasını Georgetown'da yapan Ekonomist Pazarbaşıoğlu, 2010 yılı ocak ayı itibarıyla IMF Para ve Sermaye Piyasaları departmanında müdür yardımcısıydı ve mali denetimden sorumluydu.

2012 yılında aynı bölümde müdür yardımcısı oldu.

2008-2009 yılında Ukrayna'ya açılan 16.4 milyar dolarlık IMF kredisinin altında imzası bulunuyor.

★★★

Küresel görevlerine ara verdiği tek dönem 2001-2003 yılları arasıydı.

Türkiye tarihinin en ağır bankacılık krizlerinden birini yaşıyordu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) başkan yardımcısı olarak görev aldı.

★★★

IMF Başkanı da Bulgaristan vatandaşı bir kadın: Kristalina Georgieva.

Bloomberg TV'de katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın IMF'ye yönelik eleştirileri sorulduğunda “Aslında Türkiye de dahil olmak üzere tüm üyelerimizle yapıcı bir temas halindeyiz” yanıtını vermişti.

Pazarbaşıoğlu'nun anlatımından çok başlık çıkacak…