Yönetim kurulu maaşını indirin, çalışanı koruyun!

Devlet Covid-19'la ekonomik mücadele kapsamında; halka gıdım gıdım destek açıklarken, kepçeyle götürenleri görmüyor…

İlk 3 ay işten çıkarma yasaklandı. Ücretsiz izinli çalışana aylık 1170 TL maaş desteği ilan edildi.

4 milyon 400 bin aileye 1000 lira dağıtılacağı açıklandı. Bu desteklerin hepsini toplasan, kaç şirketin yönetim kurulu başkanı maaş ve harcamasına karşılık gelir; 10-9-8…. Kamu bankaları ve şirketlerinin neredeyse tümünde, yolu AKP'den geçen bir yönetim kurulu üyesi bulunuyor.

“Milli Dayanışma Kampanyası”na destek öyle 3 bin 5 bin lira ile olmaz…

Ballı maaşı yatıracaksınız!

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Bankacılık krizinin yaşandığı 2000-2001 dönemi Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) Fon Bankaları Ortak Yönetim Kurulu Başkanı, eski Hazine ve Maliye müsteşarlarından Tevfik Altınok ile kurumsal tasarrufu konuşuyorum…

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Altınok, önce sayıları 8, sonra da 16'ya çıkan fon bankalarının kapatılmasını savunuyordu. Banka zararları göreve geldiğinde 13 milyar dolar olarak ifade ediliyordu. Bir hesap yaptı; batık bankaların personel giderleri ortalama yüzde 3'ü aşmıyor.

Elektrikti, kırtasiyeydi genel giderlerin toplam harcamalardaki payı da yüzde 4.5 seviyelerinde. Bankaların yönetim kurulu harcamalarına gelince işin rengi değişiyor. Her bir bankanın yönetim kurulu başkanına aylık 10 bin dolar maaş ayrılmış…

8 bankadan ayda 80 bin dolar alabilir… Üzerini çiziyor, kendini 300 TL maaşa bağlıyor.

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Altınok, 1980'lerde Koç Holding'in yönetiminde olduğu sırada da kriz paketi ile karşı karşıya kalıyor…

Koç Holding'in kurucusu merhum Vehbi Koç'a sunduğu bir raporda, aylık kazancının 1097 çalışanın ücretine denk düştüğünü ifade edip, işten çıkarmalara itiraz ediyor.

“Beni çıkarmanız yeterli” diyor!

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Bir İtalya'dan, bir de Fransa'dan örnek vereceğim: Otomotiv üreticisi Renault, yeni koronavirüsle mücadele kapsamında, 2019 mali yılına ait temettü dağıtmayacağını ilan etti.

Yönetim kurulu başkanı ve geçici CEO'nun ücreti ile yönetim kurulu üyelerinin 2020 huzur haklarında yüzde 25 kesintiye gidileceğini açıkladı.

40 fabrikası ve 180 bin çalışanı olan grup söz konusu kesintileri dayanışma fonuna aktaracak…

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İtalyan lastik devi Pirelli, salgın nedeniyle “2020-2022 Endüstriyel Planı” senaryosunu değiştirdi.

CEO ve üst düzey yöneticilerin ücretlerinde kesintiler yapılacağını, kısa vadeli teşvik sistemini iptal edeceğini duyurdu. Liderlik ekibindeki yöneticiler gelecek 3 ay boyunca ücretlerinin bir kısmından feragat ediyor. Şirket bu aksiyonlarla, dünya çapında yaklaşık 31 milyon Euro tasarruf sağlamayı planlıyor.

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Covid-19 sanki sadece AKP'lilere yapışıyor!

Arkadaşımız Ali Ekber Ertürk'ün 4 Nisan tarihli haberine göre; AKP'li 13 eski milletvekili ve milletvekili adayı, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği üst yönetimine atanmış…

Birlik Genel Müdürü eski AKP Milletvekili Fahrettin Poyraz'ın 9 ayrı koltuk sahibi olduğu da aynı haberde yer alıyor.

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6 Mart 2020 itibarıyla eski Siirt AKP Milletvekili Afif Demirkıran, Turkcell Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak atanıyor.

Aylık maaşının 20 bin Euro (138 bin TL) olduğu iddia ediliyor.

Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da bir diğer bağımsız üye olarak yerleştirildi. Bugünlerde esnafın veresiye defterindeki hesapları ödeyen belediyeleri okuyoruz…

Osmanlı'da “Zimem defteri” denilen bu uygulamanın günümüzdeki ilk uygulayıcısı Olpak olmuştu.

MÜSİAD Başkanlığı sırasında, 2016 yılı Ramazan ayında İstanbul'un yoksul semtlerinde bakkalları ziyaret ediyorlar, veresiye defterlerindeki borçları kapatıyorlardı.

Olpak, başta DEİK yönetim kurulları olmak üzere maaşların indirilip, çalışanlara kaynak aktarılmasına da öncülük edebilir.