Satürn-Jüpiter kavuşumu: 2021: “Zor dostum zor”

2020'nin rüzgarı göksel semboliklerin mesajıyla belliydi. Tüm dünyayı oradan oraya savurdu durdu. 33 yıllık nadir gökyüzü kavuşumlarını, önemli gezegen retrolarını, 4 Ay tutulması, 2 Güneş tutulmasıyla ‘yok artık' dedirten kombinasyonları yıl boyu konuştuk. Artık 2020'yi yolculamaya hazırlanırken, aynı olmasa da insanlığın sınavının farklı anlamlarda devam edeceğini belirtmek gerek. Astroloji evrensel prensiplerin dilidir. Karma' da “Hermes trimeges” deriz. Yani “Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o vardır.”

2021 yılı aslında yarın (21 Aralık 2020) başlıyor. Gökyüzünün iki önemli gezegeni Jüpiter- Satürn büyük kavuşumu yarın 0 derece Kova burcunda gerçekleşerek 200 yıllık hava elementi dönemini başlatıyor. “Sahipkıran” adıyla her 20 yılda bir gerçekleşen bu döngü, 200 senede bir farklı elementte bir araya gelerek çok önemli olayları gerçekleştiriyor.

Peki nedir “Sahipkıran?” Türk Dil Kurumu’na göre güçlü ve üstün hükümdar anlamını taşıyor. Jüpiter ve Satürn yıldızlarının aynı hizada oldukları zaman doğan kişilere verilen bir sıfat da diyebiliriz. Astrolojik olarak sahipkıran zamanlarında büyük liderlerin, güçlü kralların doğumu, tahta çıkışı, ölümü, yeni devlet düzenlerinin kuruluşu, siyaseti derinden etkileyen iktidar değişiklikleri göksel sembolikler tarafından eşzamanlılık gösteriyor. Örnek olarak 571 yılında Akrep burcunda Hz. Muhammed'in doğumu, Kova dönemlerinde 610-630 Hz. Muhammed'e vahiy gelişi, 1226- 1246 İslam takviminin başlaması, 1289-1305 Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunu örnek gösterebiliriz. Su gruplarında gerçekleşen kavuşum büyük peygamberlerin doğumunu müjdeliyor.



Satürn, kuralları, yapıları simgelerken; Jüpiter yasaları, hak ve hukuku sembolize eder. Bu karmanın iki efendisi dediğimiz Jüpiter ve Satürn döngüleri eskiyi ve çürümüşü terk etmeyi, yenilenmeyi, arkaya bakmadan ilerlemeyi anlatır. Hem dünyasal hem bireysel anlamda değişimlerin habercisidir.

1842 yıllarından beri Boğa- Başak-Oğlak burçlarında yani toprak elementindeki kavuşumların sonlanmasıyla materyalist gidişin, “para, para, para” diyerek diğer her ayrıntıyı bertaraf eden düzenin sonuna geldiğimizi söyleyebiliriz. Artık Kova çağının ilk adımları başlıyor. Maddesel zenginliği, etiketi, statüyü bırakıp, bilgiye, teknolojiye, akla, mantığa yöneleceğiz. Değer yargılarımız tamamıyla değişecek. Toplumların düzeni, hükümetlerin değişimi, gitmez denen liderlerin sonlanışıyla karşılaşacağız.

2020 bir virüsle bizi yerden yere vururken 2021 doğanın değerini daha da anlamamızı sağlayacak. İnsan hakları ve buna bağlı düzenlemeler Kova döneminin tartışmasız vurgu yapan en önemli konuları arasında olacaktır. Siyasi tutukluların adalet arayışı önem kazanacak.

Şimdi “Bu zamana kadar ki rutinleri değiştirmek öyle kolay mı diyeceksiniz?” Kolay olmayabilir, zaman alabilir, ancak değişime direnenlerin sıkıntısı büyük olacaktır bu kesin.

2021 insanoğlunun bilinci üzerine aydınlanma zamanı. Yeni enerji kaynakları, yeni bilgisayar teknolojileri, yeni bir gezegende yaşam, toplumsal haklar, devrimler, yeni icatlar, uzay bilimi, sağlıkta devrimler, akıllı ilaçlar, çipler, astronomi, astroloji daha da hızlanarak önem kazanacak.

Kova zamanı sınırların ortadan kalktığı, yeni bir kapıyı aralama vakti olarak karşımıza çıkacak.

Koronavirüs'ün özellikle bahar aylarına kadar inişe geçse de devam edeceğini söyleyebiliriz. Şubat ayında benzeri salgın hastalıklar ortaya çıkabilir.



DÜNYADA NELER OLACAK

Uranüs Boğa yolculuğu devam ederken yıl boyu Kova burcundaki Satürn'e kare (90) açı gerçekleştirmesi kuşkusuz 2021'in en önemli gezegen açılarından biri olacaktır. Yılın iki ana başlığı benim öngörüme göre ekonomi ve deprem. Dünyada çok büyük bir global krizin kapıda olduğunu söylemek mümkün. Finansal sistemin dönüşmesiyle birlikte kâğıt paranın yerine kripto paraların kullanıma geçmesi söz konusu olabilir. Ocak- Şubat- Mayıs-Temmuz aylarının ise altını özellikle çizmek gerek.

Satürn geleneksel yapıları temsil eden gelenekçi bir gezegenken, Uranüs yakıp yıkan, başkaldıran bir enerjidir. Aradaki karşıt açı, ekonomi, finans anlamında stresler, politik ve yönetim anlamında değişimler getirecektir. Düzene ve sisteme karşı özgürleşme ihtiyacı artacaktır. Maddi anlamda gelecek korkuları insanlığı ele geçirebilir. Bütün dünyada ekonomik olarak 2021 hezimetin yılı denilebilir.

İklim değişiklikleri, kuraklık, susuzluk, hava ve su kirliliği tüm yıl boyunca mercek altında olacak. Değişik ülkelerde halk ve yönetim arasında gerilimler, isyanlar oldukça aktive olabilir. Özellikle 17 Şubat, 15 Haziran ve 24 Aralık'ta Uranüs- Satürn kareleri üst perdede seyrederken savaş, halk ayaklanmaları, devlete karşı isyanlar, ülkelerin birbirlerine yaptırımları söz konusu olabilir.

*Uranüs- Satürn 45 yılda bir kavuşum gerçekleştirirken, 22 yılda bir karşıt açı yaparlar.

*1942 yılında Satürn- Uranüs Boğa burcu kavuşumu,

*1988 Satürn– Uranüs Yay burcu kavuşumu,

*1999-2000 Uranüs -Satürn karesi,

*2008 -2009 Uranüs- Satürn karşıtlığı dünyada ve ülkemizde unutulmayacak olaylarla tarihe damga vurmuştur. Yan tarafta ‘Tarihten kısa kısa’ bölümünde sizlere bazı örnekleri aktardım. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim.

Boğa-Aslan- Akrep- Kova burcunda Güneş- Ay- Yükselen ve kişisel gezegenleri olanlar 2021'de kimi zaman baskı, kimi zaman değişim ve dönüşümlerle deneyim yaşayacaklar.

Özellikle yılın ilk 6 ayında büyük uçak kazaları, iklim değişiklikleri, beklenmedik hava koşulları, deprem, volkanik patlamalar, sel ve tsunamiler ortaya çıkabilir.

14 Aralık 2020'de meydana gelen Güneş tutulması 2021'in önündeki 6 ayın hukukta yeni düzenlemeler, inanç ve din konuları, laiklik, çocuk tacizleri, kadına şiddet konularındaki tartışmaların artış göstermesinin ardından yasa değişikliklerini gündeme getirebilir.

2020'nin zor gezegen açılarıyla tüm dünyayı etkisi altına alan covid salgını aşı çalışmalarına rağmen yan etkilerinin ortaya çıktığına şahit olacağız. Bu konuda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öne çıkacaktır.

2021 yılı boyunca İkizler- Yay aksındaki ay düğümleriyle dinsel fanatizm, terör faaliyetleri, Doğu Akdeniz konusunda sular ısınabilir. Ortadoğu'yu önümüzdeki 1 yıl çok konuşacağız. İran da suikastler devam ederken, Suriye ve Mısır da yönetim değişiklikleri gündeme gelebilir.

Ve Amerika. Ocak ve Şubat ayı çok önemli gelişmeleri ortaya çıkarırken, tüm Ocak ayı boyunca etkili olan Mars- Uranüs kavuşumu askeri operasyonlar, savaş, darbeler ve büyük kaos yaratabilir. Beklenmedik büyük depremler, patlamalar, terör eylemleri meydana gelebilir.

Türkiye'nin 8. Evinde meydana gelen sahipkıran Ülke haritasının Güneşine kare yapıyor. Unutmayalım ki, “Bir göksel olay ne kadar nadirse o kadar belaya yol açar.” 2020 insanlığın sınavlardan geçtiği, sağlığımızı tehdit eden virüsle birlikte tüm insan ilişkilerinin sınandığı, eğitim, iletişim, ekonomik anlamda içe dönerek tüm bir yılı kaygılarla evlerimize kapanarak geçirmemize neden oldu. 2021 ise her şey eski haline dönsün umutlarını taşıyanlara sırt çevirecek. Artık hiçbir şey aynı olmayacak ancak evrilerek daha iyi bir geleceğe doğru aydınlanmayı sağlayacak.

Ülkemizin haritası ile değerlendirdiğimizde Satürn ve Jüpiter 8. Evde, ölüm oranları, krediler, sigorta şirketleri, krizler, dış borçlar, bankalar, borç alacak ilişkileri, vergiler, yabancı ülkelerle ticari anlaşmalar, miras hukuku konularına vurgu yapıyor. Bu nedenle de ülkenin finansal kurumları ile, bankalar ve denetleme kurulları ile ilgili çok köklü yapılanmaların gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Siyasette erken seçim tartışmalarının hız kazanacağını söyleyebiliriz.

2021 kaotik ve krizlerle geçecek. Ama sonucunda çığır açacak yeniliklere sahne olacak.

Satürn Kova adaletin dalga dalga yayılmasının simgesidir.

Mutlu Pazarlar…

Birkaç önemli örnekle olaylara göz atalım.

-26 Ocak 1942 II. Dünya Savaşı: İlk Amerikan birlikleri Avrupa topraklarına girdi.

-18 Nisan 1942 II. Dünya Savaşı’nda Amerikan uçakları Tokyo’yu ilk kez bombaladı.

-16 Temmuz 1942 Fransa’daki en büyük Yahudi tutuklaması: 12.884 Yahudi Auschwitz’e gönderilmek üzere tutuklandı.

-22 Ağustos 1942 Brezilya; Almanya ve İtalya’ya savaş açtı.

–23 Ağustos 1942 II. Dünya Savaşı: Stalingrad Savaşı’nın başlangıcı.

-2 Eylül 1942 Alman SS Birlikleri Varşova Gettosu ayaklanmasını 50 bin Yahudiyi öldürerek bastırdı.

-10 Eylül 1942 İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Almanya’nın Düsseldorf şehrine 100 bin bomba attı.

-23 Eylül 1942 Naziler, Auschwitz’te gazla öldürme katliamlarına başladı.

-13 Aralık 1942 Çorum’da deprem: 25 kişi öldü, 589 ev yıkıldı.

-20 Aralık 1942 Erbaa-Niksar’da 7.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 500 kişi öldü.

-3 Mayıs 1988 Ermeni örgütü ASALA’nın kurucusu ve lideri olan Agop Agopyan 3 Mayıs 1988 tarihinde Atina’da sokak ortasında vurularak öldürüldü.

-3 Temmuz 1988 Amerika Birleşik Devletleri savaş gemileri Körfez üzerinde İran yolcu uçağını düşürdü; 286 yolcu öldü.

-20 Ağustos 1988 Irak-İran Savaşı ateşkesle sona erdi.

-4 Eylül 1988 Bangladeş’te sel: 300 kişi öldü, 20 milyon insan evsiz kaldı. NewYork’tan Kahire’ye giden Mısır havayollarına ait bir yolcu uçağı Massachusetts açıklarında düştü: 217 kişi öldü.

-7 Kasım 1988 Çin’de deprem: 1000 kişi öldü.

-21 Aralık 1988 Pan-Am Havayolları’na ait Boeing 747 tipi yolcu uçağı, Londra-New York seferini yaparken, İskoçya’nın Lockerbie kasabası üzerinde infilak etti: 21 ülkeden 270 kişi öldü (yerde bulunan 11 kişi dahil).

-1 Ocak 1999 Avrupa’da tek para birimine geçildi.

-13 Mayıs 1999 Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı bombalı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi.

-11 Ağustos 1999 Yüzyılın son tam güneş tutulması Türkiye'den de çeşitli illerden izlendi.

-17 Ağustos 1999 Sakarya merkezli 7.4 şiddetindeki “Marmara Depremi”nde resmi kayıtlara göre 20 binden fazla insan hayatını kaybetti, 400 binden fazla insan ise evsiz kaldı.

-21 Eylül 1999 Tayvan’daki 7.6 şiddetindeki depremle 2 bin 100’den fazla kişi hayatını kaybetti.

-12 Ekim 1999 Pervez Müşerref, Pakistan’da kansız bir darbe ile yönetime geldi.

-21 Ekim 1999 Ahmet Taner Kışlalı bombalı bir suikastle öldürüldü.

-31 Ekim 1999 New York'tan Kahire’ye giden Mısır havayollarına ait bir yolcu uçağı Massachusetts açıklarında düştü: 217 kişi öldü.

-18 Şubat 2008 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Afganistan, Kosova’nın tek taraflı bağımsızlığını tanıdığını açıkladı.

-10 Eylül 2008 İran’ın merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

-10 Eylül 2008 İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi CERN’de yüzyılın deneyi olarak bilinen ATLAS deneyi başladı.