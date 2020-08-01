1.500 liralık en düşük aylık nasıl uygulanıyor?

1999 yılında vefat eden esnaf emeklisi babamdan yetim aylığı almaktayım. Tek hak sahibiyim. Aylığım 1.000 TL civarında. Aylığımızın 1.500 TL'ye çıkacağı söylendiğinden itibaren 3 ay geçti. Acaba bundan vaz mı geçildi? İkinci olarak hiçbir gelirim olmadığı için pandemi destek için başvurdum ama hiçbir cevap alamadım. Üzerime kayıtlı herhangi bir mal varlığım da yok. Gülsema Yavuz

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından aylık alan emeklilere ve hak sahiplerine yapılan ödemeler toplamının 1.500 liradan az olamayacağına ilişkin uygulamadan vazgeçilmedi. Nisan ayından bu yana uygulanıyor. Ancak 3 Nisan 2020 tarihli Sözcü'deki yazımda da belirttiğim gibi, 1.500 liralık alt sınır uygulaması dosya bazında belirlendiğinden, dul ve yetim aylıklarına aylık bağlama oranlarına göre yansıyor. Örneğin, babanızdan bağlanan aylığın oranı yüzde 25 ise yapılacak aylık ödeme tutarı 375 liranın altında olamıyor. Babanızdan almakta olduğunuz aylık tutarı 1.500 liranın yüzde 25'inden fazla olduğundan, aylığınızda bir artış olmuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen pandemi sosyal destek yardımı başvuruları, Bakanlık tarafından belirlenen kıstaslara göre değerlendiriliyor. Başvurunuz henüz değerlendirme aşamasında olabilir. Ya da üzerinize kayıtlı herhangi bir mal varlığınız olmasa da yetim aylığı alıyor olmanızdan dolayı yardıma müstahak sayılmamış olabilirsiniz.

Bağ-Kur primleriniz aylık hesabında dikkate alınmıştır

Ekim 1985 – Ekim 2013 yılları arası işçi olarak çalıştım. 1 Kasım 2013 tarihinde Bağ-Kur'lu olmak zorunda kaldım. 2 yıl 2 ay Bağ-Kur primi ödedim. 1 Şubat 2016 tarihinde 4/a statüsünden emekli oldum. Ödemiş olduğum Bağ-Kur priminin, emekli olmamda bir katkısı olduğunu düşünmemekteyim. Bu nedenle ödemiş olduğum Bağ-Kur primlerini geri almam ya da şu an SGK'ya olan işveren prim borcuma mahsup edilmesini istemem mümkün müdür? Rasim

Birden fazla sigortalılık kapsamında prim ödeyenlerin hizmetleri emekli olurken birleştirilir. Emekli aylıkları da birleştirilmiş hizmet süreleri (prim günleri ve kazançları) üzerinden hesaplanır. Emekli olurken SSK ve Bağ-Kur prim günleriniz birleştirilmiş ve emekli aylığınız birleştirilmiş hizmet sürenize göre hesaplanmış olmalı. Bağ-Kur prim gün sayınız aylık bağlama oranınıza 4 puan civarında katkı sağlar. Bağ-Kur hizmetleriniz emekli aylığınızın hesabında dikkate alındığından, ödediğiniz Bağ-Kur primlerinin iadesi ya da prim borçlarınıza mahsubu söz konusu olmaz.