2000 öncesi aylık bağlama oranı nasıl hesaplanıyor?

1 Mart 1999 tarihli SSK emeklisiyim. Prim gün sayım 9307, gösterge 14975, derece 1, kademe 5, ABO (aylık bağlama oranı) yüzde 67.5'tir. Kanaatime göre ABO'nun yüzde 77.5 olması gerekiyor.

Faik Oymak

1 Ocak 2000 tarihinden önce emekli olanların aylıkları ile sigorta başlangıcı 2000 yılından önce olup, 2000 yılından sonra emekli olanların 2000 öncesi prim günlerine ilişkin kısmi aylıklarının hesaplanmasında uygulanan gösterge ve katsayı sistemine göre, aylık bağlama oranın tespitinde; emekli aylığı, gösterge tablosundan hesaplananlar için yüzde 60, üst gösterge tablosundan hesaplananlar için ise derece ve kademesine göre yüzde 50 ila 59 arasında belirlenmiş olan taban aylık bağlama oranı esas alınıyor.

Bu şekilde belirlenen taban aylık bağlama oranı 5000 prim günü için olup, emeklilik başvuru tarihi itibarıyla 5000 günden sonraki her 240 gün için yüzde 1 artırılıp, 5000 günden az olan her 240 gün için yüzde 1 eksiltiliyor. 240 günden arta kalan gün için hesaplama yapılmıyor. Ayrıca sigortalı kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonraki her tam yaş için yüzde bir artırılıyor.

Emekli aylığınız üst gösterge tablosundan hesaplanmış. Emekli olduğunuz tarihte yaşınız 55'ten büyük değildiyse, taban aylık bağlama oranınıza 5000 günü aşan 4307 gün için 17 puan eklenir, 240 günden arta kalan prim gününüz dikkate alınmaz. Derece ve kademeniz, 1. derecenin 5. kademesi olduğuna göre taban aylık bağlama oranınız yüzde 50.5; buna göre de toplam aylık bağlama oranınız (50.5+17)= 67.5 olur. Sonuç itibarıyla aylık bağlama oranınız doğru.

Yedek subaylık FHZ'si emekliliği etkiler mi?

1972 doğumluyum. SSK ilk işe giriş tarihim 1 Temmuz 1988. Yedek subay okulu sonrası 1 Aralık 1997 tarihinde 360 gün Emekli Sandığı'na tabi olarak yedek subaylık yaptım. Hizmet dökümümde yer almakta. 360 güne karşılık olarak 90 gün fiili hizmet zammı da SGK hizmet dökümüme işlenmiş durumdadır. Fiili hizmet zammının uygulanması durumunda ne zaman emekli olabileceğim konusunda beni aydınlatırsanız sevinirim.

Hasan Özmen

Yedek subaylık döneminize ilişkin olarak 360 günlük Emekli Sandığı hizmetiniz karşılığı hak kazandığınız 90 günlük (3 aylık) fiili hizmet süresi zammı (FHZ) süresi, sigorta başlangıç tarihinizi farazi olarak 3 ay geri götürür. 1 Temmuz 1988 olan sigorta başlangıcınız 1 Nisan 1988 kabul edilir. Buna göre de emekliliğiniz için gereken yaş şartınız 51'den 50'ye, prim günü şartınız da 5450 günden, 5375 güne iner. 5375 gün prim ödemiş olmak koşuluyla, 2022 yılında 50 yaşınız dolduğunda emekli olmaya hak kazanırsınız.