2020 asgari ücreti işçi ve işverene nasıl yansıyacak?

Brüt 2.943 TL olarak belirlenen asgari ücret, dün itibarıyla yürürlüğe girdi.

2020 yılının tamamında uygulanacak asgari ücret üzerinden yapılacak yasal kesinti tutarları, 2019 yılı asgari ücreti ile karşılaştırmalı olarak tabloda verilmiş olup, aylık net asgari ücret 2.103,98 TL olacak.

Bu tutara, asgari ücretlinin evli olması, eşinin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayısına göre, yeni asgari ücrete göre hesaplanacak asgari geçim indirimi tutarları ilave edilecek. Ücretlilere 2020 yılında asgari geçim indirimi uygulaması ile sağlanacak vergi avantajı, ücretlinin medeni durumuna göre 220.73 TL ila 375.23 TL arasında değişecek. Buna göre de bekar asgari ücretlinin eline geçecek net tutar 2.324,71 TL olacak.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

İşveren, asgari ücret üzerinden, yüzde 20.5 sigorta primi, yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası primi ödüyor. Primlerini düzenli ödeyen işveren 5 puanlık prim indiriminden yararlanıyor ve sigorta primi işveren payı yüzde 15.5'e iniyor.

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 3.134 TL'den 3.605 TL'ye; 5 puanlık prim indiriminden yararlanan işverene maliyeti ise 3.006 TL'den 3.458 TL'ye yükselecek. Maliyet artışı ise genel olarak 471 TL, 5 puanlık prim indiriminden yararlanan işveren için 452 TL olacak.

KAPICI ÜCRETİ NET 2.500 LİRA

Kapıcı ücretlerinden gelir ve damga vergisi kesilmiyor. Sadece yüzde 14 sigorta primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi kesiliyor. Buna göre, kapıcıların eline geçecek aylık net tutar 2.501,55 TL olacak. Kapıcı ücretlerinden gelir vergisi kesintisi yapılmadığı için asgari geçim indirimi uygulanmıyor ve net asgari ücret tutarı değişmiyor.