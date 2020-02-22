2020 model asgari ücret desteği

2020 yılı asgari ücretinin belirlenmesi sırasında vadedilen asgari ücret desteğine ilişkin düzenleme nihayet yola çıktı.

2019 yılının asgari ücret desteğine ilişkin 7162 sayılı Kanun, geçen yıl 18 Ocak 2019 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. 2020 yılı asgari ücret desteğine ilişkin düzenlemeyi de içeren torba yasa teklifi ise geçen yıla göre bir ay daha geç olarak 18 Şubat 2020 tarihinde ancak ilgili komisyonlara havale edilebildi!

Yasa teklifinde asgari ücret desteği dışında, süresi 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren mesleki yeterlilik belgesine lişkin sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmasına yönelik uygulamanın süresi 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere(!) 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılıyor. 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren (!) Esnaf Ahilik Sandığı'na (Bağ-Kur sigortalılarının işsizlik sigortası fonu) ilişkin hükümlerin 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren 1 Ocak 2021 tarihine kadar uygulanmaması için düzenleme yapılarak, uygulamanın 1 Ocak 2021 tarihinde başlatılması öngörülüyor.

Asgari ücret desteği ilk defa 2016 yılında, işverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürerek istihdamı desteklemek amacıyla sağlanmıştı. 2016 ve 2017 yıllarında tam yıl, 2018 yılında 9 ay süreyle verilmişti. 2019 yılında 12 ay süreyle verilen asgari ücret desteği, 2020 Ocak ila Aralık aylarına ilişkin olarak 12 ay süreyle verilecek.

2020 yılında uygulanacak asgari ücret desteği, hem yararlanma şartları hem de destek tutarı açısından geçen yıldan farklı olacak.

2019 yılında asgari ücret desteğinden yararlanılabilecek sigortalılara ilişkin prime esas günlük kazanç tutarı 120 TL'den 102 TL'ye düşürülmüştü, 2020 yılı için bu tutar 128 TL olarak öngörülüyor. 2020 yılında destek tutarına esas alınacak gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 128 TL olacak. Buna göre, 2020 yılında yararlanılacak asgari ücret desteğinin hesabında, 2019 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 128 TL (aylık kazancı 3.840 TL) ve altında bildirilen sigortalıların prim gün sayıları dikkate alınacak. Toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 2019 yılında 203 TL olarak esas alınan günlük kazanç tutarı ise 256 TL olarak esas alınacak.

2020 yılında uygulanacak destek tutarı düşürülüyor. 2019 yılı asgari ücret desteği uygulamasında, işyerinde çalışan sigortalı sayısına göre farklı destek tutarları belirlenmiş, ortalama sigortalı sayısı 500'ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL (aylık 150 TL), 500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3.36 (aylık 101 TL) olarak uygulanmıştı.

2020 yılı asgari ücret destek tutarı, çalışan sayısına bakılmaksızın günlük 2.50 TL öngörülüyor. Buna göre 30 gün için uygulanacak asgari ücret destek tutarı 75 TL olacak.

İlk defa 2019 yılı asgari ücret desteği uygulamasında aranan sigortalı sayısı kriteri 2020 yılında da uygulanacak.

Asgari ücret desteğinden yararlanılacak ayda, 2019 Ocak ila Kasım aylarında 4/a kapsamında en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde destekten yararlanılamayacak.