Annemden de aylık alabilir miyim?

Annem Bağ-Kur, babam Emekli Sandığı emeklisi idi. Babam 2018 yılında vefat etti ve kendisinden yetim aylığı alıyorum. Annem de yeni vefat etti. Ben her ikisinden aylık alabilir miyim? Alabilirsem aylıklar hangi oranda bağlanır? Yüzde 50 mi 25 mi? Adana

Kendi durumunuzla ilgili bilgi vermemişsiniz. 4/a (SSK) veya 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olarak çalışmanız ya da kendi sigortalılığınızdan dolayı emekli aylığı alıyor olmanız, Emekli Sandığı emeklisi olan babanızdan aylık bağlanmasına engel değil. Ancak 4/a veya 4/b kapsamında sigortalı olarak çalışıyorsanız ya da kendi sigortalılığınızdan dolayı emekli aylığı alıyorsanız, Bağ-Kur statüsünden emekli olan annenizden aylık bağlanmaz.

4/a veya 4/b kapsamında sigortalı olarak çalışmıyorsanız ya da kendi sigortalılığınızdan dolayı emekli aylığı almıyorsanız, annenizden de aylığa hak kazanırsınız. Annenizin vefatı ile hem anasız hem babasız kaldığınızdan, annenizden hak kazanacağınız aylığın oranı yüze 50 olur.

5510 sayılı Kanun hükümlerine göre ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın yarısı bağlanıyor. Ancak babanızdan aldığınız aylığa 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na göre hak kazandığınızdan, annenizden bağlanacak aylığın oranı da tamdan (yani yüzde 50) olur.

En az prim günüyle nasıl emekli olurum?

1965 doğumluyum.1985-1987 yılları arasında askerliğimi yaptım. 1995-2000 yılları arasında 5 yıllık Bağ-Kur sigortalılığım, 5 yıl da yurtdışı çalışmışlığım var. Hangi şartlarda hangi şekilde emekli olabilirim? Mustafa Arığ

En az prim günüyle; 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 3600 prim günü ve 60 yaş, 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emeklilik için ise 5400 prim günü ve 58 yaş şartlarına tabisiniz.

Son 2520 günlük prim ödemeniz daha çok hangi sigortalılık kapsamında olursa o sigortalılık statüsünden, yine o sigortalılık statüsünün şartlarıyla emekli olursunuz.

Buna göre, son 1260 gün 4/a kapsamında prim ödemek koşuluyla, askerlik ve yurtdışı borçlanmasıyla 3600 prim gününü tamamlayıp, 60 yaşınız dolduğunda 4/a statüsünden emekli olabilirsiniz.

Son 1260 gün 4/a kapsamında prim ödemeniz mümkün olmayacak ise yine askerlik ve yurtdışı borçlanması yapıp, eksik kalan süreyi isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlamak suretiyle 5400 prim günü ve 58 yaş şartlarını sağladığınızda 4/b statüsünden emekli olabilirsiniz.

Emeklilik için aranan yaşı doldurmam mı gerekiyor?

27 Ekim 1988 sigorta girişliyim. 7901 gün primim var. Emekli olabilmem için 51 yaşını doldurmam mı yoksa 51 yaşından gün mü almam gerekiyor? Tam tarih yazabilirseniz sevinirim. Rıfat

Emekli olabilmeniz için 51 yaşınızı doldurmuş olmanız gerekiyor. Tam tarih yazabilmem için doğum tarihinizi vermeniz gerekiyordu, ama vermemişsiniz.

Örneğin, doğum tarihinizin 15 Şubat 1970 olduğu varsayımıyla 51 yaşınız 15 Şubat 2021 tarihinde dolar ve bu tarihten itibaren emeklilik başvurusunda bulunabilirsiniz.