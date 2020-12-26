Asgari ücret neleri etkileyecek?

COVID-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak ilki 4 Aralık'ta, ikincisi 15 Aralık'ta gerçekleşen 2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesine ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının üçüncüsü 22 Aralık'ta yapıldı…

Genel olarak tarafların birbirlerini yoklamasıyla geçen ilk iki toplantı sonrası yapılan üçüncü toplantıda taraflar tekliflerini sunarlardı. Bu defa öyle olmadı. Sadece Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücret tespitinde dikkate alınan bir işçinin aylık asgari geçim tutarını komisyonla paylaştı ve asgari geçim tutarını ağır statüdeki işlerde 2.792 lira, orta statüdeki işlerde 2.507 lira, hafif statüdeki işlerde ise 2.339 lira olarak açıkladı.

TÜİK geçen yıl asgari geçim tutarını ağır statüdeki işlerde 2.331 lira olarak açıklamış, net asgari ücret, bekar asgari ücretli için asgari geçim indirimi dahil 2.324 lira olarak belirlenmişti.

Geçen yıl üçüncü toplantıda tekliflerini sunan TÜRK-İŞ ve TİSK, bu defa teklif sunmadı. TÜİK'in açıkladığı tutarın ülke gerçeklerini yansıtmadığını belirten TÜRK-İŞ, hükümetin ve işverenin tekliflerini beklediğini, tekliflere göre bir durum değerlendirmesi yapacağını açıkladı.

Dananın kuyruğu önümüzdeki hafta kopacak. 2021 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak dördüncü toplantıda belirlenecek.

Yeni asgari ücret, sadece yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanı ve bunların işverenlerini ilgilendirmiyor. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında birçok parametre değişecek.

Çalışanlara sağlayacağı bir miktar ücret artışının dışında, kıdemden ihbar tazminatına, genel sağlık sigortasından işsizlik sigortasına, doğum, askerlik, yurtdışı borçlanmasından Bağ-Kur sigortalılarının prim tutarına kadar birçok parametrede değişiklik olacak.

İşte 2021 yılı için belirlenecek asgari ücretin olumlu ve olumsuz etkileyeceği parametreler;

OLUMSUZ ETKİLERİ

Sigorta primine esas kazancın alt sınırı asgari ücret, üst sınırı asgari ücretin 7.5 katı. Yeni asgari ücretle birlikte prime esas kazanç sınırları, buna bağlı olarak;

■ Primlerini kendisi ödeyen esnaf, tüccar, doktor, avukat, mühendis, mali müşavir, şirket ortağı gibi 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının primleri,

■ Ek-5 kapsamında tarım işlerinde süreksiz çalışanlar ile Ek-6 kapsamında taksi ve dolmuşlarda çalışan şoförlerin, esnaf muaflığından yararlananların sigorta primleri,

■ İsteğe bağlı sigortalıların primleri,

■ Zorunlu genel sağlık sigortası (GSS) primi ödeyenlerin GSS primleri,

■ Başta doğum, askerlik ve yurtdışı hizmet borçlanması olmak üzere borçlanma karşılığı yapılacak ödeme tutarları,

■ Ev hizmetlerinde temizlikçi ve bakıcı, apartmanlarda kapıcı çalıştıranların ödeyecekleri sigorta primleri,

■ SGK idari para cezaları artacak.

OLUMLU ETKİLERİ

■ 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, GSS primlerinin devlet tarafından karşılanması için aranan gelir sınırı da asgari ücret artışına bağlı olarak artacak. Böylece daha çok kişinin 65 yaş aylığından, engelli aylığından, evde bakım parasından yararlanması mümkün olacak. GSS primleri devlet tarafından karşılananların sayısı artacak.

■ Tüm çalışanların asgari geçim indirimi tutarları, asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları artacak.

■ İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin tavanı artacak.

■ Geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) tutarı artacak.

■ Bireysel emeklilik sistemine katılanların katkı paylarının yüzde 25'ine kadar devletin yaptığı katkı tutarı artacak.