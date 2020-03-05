Askerlik borçlanması erken emekli eder mi?

10 Şubat 1977 doğumluyum. 1994 yılından staj sigortam var. 21 Ağustos 1997 tarihinden başlayarak 18 ay askerlik yaptım. 1 Nisan 1999'dan başlayarak 650 gün 4/a (SSK) hizmetim var. Daha sonra 2003 yılından başlayan 7 yıl (2520 gün) tarım Bağ-Kur ödemem var. 2019 yılından bu yana 4/a hizmetim devam ediyor. Toplam kaç gün prim ödemem gerekiyor, kaç yaşında emekli olurum? Askerlik borçlanması yapmam halinde kaç yaşında emekli olurum? İsmi saklı

Staj sigortanız, emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmaz. 1 Nisan 1999 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 prim günü ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. En az 5975 gün prim ödemiş olmak koşuluyla 58 yaşınızı dolduracağınız 10 Şubat 2035 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız.

Askerlik sürenizin 130 gününü borçlanırsanız, emeklilik yaşınız 57'ye, prim şartınız 5900 güne iner. Bu durumda 57 yaşınız dolduğunda, yani bir yıl daha erken emekli olabilirsiniz. Prim gününüz eksik kalırsa, askerliğinizin kalan süresini de borçlanabilirsiniz.

Fazla ödenen primler geri alınabilir mi?

2016 Şubat ayında 8400 prim gün sayısı ile SSK'ya başvuru yaptım, 5400 prim gün sayısı ile emekli oldum. 5400 günden artan günlerin prim tutarını SSK'dan talep edebilir miyim? Seher Yamaç

Emekliliğe hak kazanmak için aranan prim günü şartı olarak belirlenen gün sayısı, asgari prim gün sayısıdır. Emekli aylığının hesabında, emeklilik başvuru tarihi itibarıyla mevcut olan prim gün sayısı dikkate alınır. Bu nedenle de emeklilik için gereken prim gün sayısını aşan günlerin primi iade edilmez.

Her ne kadar emekliliğiniz için gereken prim gün sayısı 5400 gün olsa da emekli aylığınızın hesabında 8400 olan prim gününüz dikkate alınmış, aylık bağlama oranlarınız 8400 gün üzerinden hesaplanmıştır.

SSK'lı babadan emekli kızına aylık bağlanır mı?

3 yıl önce Emekli Sandığı'ndan emekli oldum. Eşimden ayrıldım. Babam SSK emeklisi idi. 1994 yılında vefat etti. Annem halen babamdan dul maaşı alıyor. Bana babamdan maaş bağlanır mı? Z. Erdal

SSK emeklisi babadan kız çocuğuna aylık bağlanabilmesi için evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmasının yanı sıra, sosyal güvenlik kanunları kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almıyor olması gerekiyor.

Eşinizden ayrılmış olsanız da kendi sigortalılığınız nedeniyle Emekli Sandığı'ndan emekli aylığı aldığınızdan SSK emeklisi babanızdan aylık bağlanmaz.