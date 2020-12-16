Bağ-Kur borcumu yapılandırılıp emekli olabilir miyim?

22 Ekim 1968 doğumlu, 11 Ekim 1987 4/a (SSK) girişliyim. Daha sonra 4/b (Bağ-Kur'lu) olarak sigortalılığım devam etti. Şubat 2019'dan beri bir şirkette 4/a'lı olarak çalışıyorum. 22 Ekim 2019'da emekliliği hak ettim, ancak 2018 yılından kalan 4/b prim borcumu ödeyemediğim için emekli olamadım. Borcumu, 7256 sayılı yapılandırma yasası kapsamında vadeli olarak yapılandırdığımda, hemen emeklilik başvurusu yapabilir miyim? Hüseyin Taspolat

Emekli aylığı bağlanabilmesi için sigortalıların yazılı istekte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primleri dahil, kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. Sigortalının tahsis talep tarihinde prim borcu bulunması ve söz konusu borcu tahsis talep tarihinden sonra ödemesi durumunda aylık, prim borcunu ödediği tarihi takip eden aybaşından başlatılıyor.

Buna göre, 4/b kapsamındaki sigortalılığınızdan kaynaklanan prim borcunuz için yapılandırma başvurusunda bulunduğunuzda, emeklilik başvurusunda da bulunabilirsiniz. Ancak talebiniz, borcu ödediğiniz tarih itibarıyla geçerli sayılarak, emekli aylığınız borcunuzu ödendiğiniz tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılır. Yapılandırdığınız borcunuzu taksitle ödemeyi tercih ederseniz, taksit ödemeleriniz bitmeden aylığınız bağlanmaz. Bu durumda emeklilik talebiniz de bir anlam ifade etmez. Emekli aylığınızın hemen bağlanması için yapılandıracağınız prim borcunuzu peşin ödemelisiniz.

Diğer yandan, borçlu olduğunuz Bağ-Kur prim günlerine emeklilik için ihtiyacınız yoksa, bu sürelere ilişkin sigortalılık sürelerinizin durdurulmasını ve prim borçlarınızın silinmesini 2020/46 sayılı Genelge ekinde yer alan başvuru formu ile ya da e-devlet sistemi üzerinden talep edebilir ve emeklilik başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu durumda, durdurulan sigortalılık süreleriniz hizmet birleştirilmesi işlemlerinde dikkate alınmaz, durdurulan süreler haricindeki primi ödenmiş hizmet süreleriniz aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınır.

Ücretsiz izin döneminde yetim aylığı alınabilir mi?

Bir devlet okulunda öğretmenim. Babam rahmetli SGK'den işçi emeklisi idi. Bekârım, ancak yetim aylığı alamayacağımı düşündüğümden hiç başvurmadım. Şimdi ücretsiz izin kullanmayı düşünmekteyim, bu durumda alabilir miyim? Menekşe B.

Devlet memuriyetiniz (Emekli Sandığı ile ilginiz) devam ettiği sürece, ücretsiz izin kullanacağınız dönemde de babanızdan yetim aylığı alamazsınız.