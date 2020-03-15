Bağ-Kur kaydı yaptırmamak sorun olur mu?

Doğum tarihim 20 Ocak 1971. Sigorta başlangıcım 5 Mart 1995. Mevcut prim günüm 5270. Aktif olarak çalışmaya devam ediyorum. 2 Mart 2007 tarihinde vergi mükellefi oldum, bir yılı doldurmayan bir iş yaptım ve kapattım. Bu sürede Bağ-Kur'a kayıt yaptırmadım. Benim sorum, emeklilikte bu karşıma çıkar mı? Şimdiden bununla ilgili yapmam gereken var mı? Rana Beşparmak

4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık niteliği taşıdıkları halde, 1 Ekim 2008 tarihine kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlülükleri 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren başlıyor. 4/b kapsamında sigortalı olmanız gereken dönem 1 Ekim 2008 tarihinden önce olduğundan, bu dönemde 4/b kapsamında sigortalılık tescilinizi yaptırmamış olmanız emekliliğinizde sorun çıkarmaz.

Varislere ölüm yardımı yapılır mı?

Ölen SSK emeklisi için varislerine ölüm yardımı yapılır mı? 700 liralık belediye mezar makbuzu var. Ölenin eşi yok. Varisleri 18 yaş üstü, evli kız çocukları. İsmi saklı

SSK emeklisinin vefatı halinde ölüm yardımı (cenaze ödeneği), sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilmekte olup, kızlarına ölüm yardımı yapılır.

Kızlarından herhangi birinin gelir/aylık/ödenek talep belgesi ya da dilekçe ile SGK'ya başvurması yeterlidir. Mezar makbuzunu ibraz etmeye de gerek yok. Ölüm tarihi nüfus kütüğüne kaydedilmemişse, ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen bir belgenin (defin ruhsatı, ölüm tutanağı vb.) SGK'ya verilmesi gerekir. 2020 yılı için 801 TL olan ödenek tutarı, kızlarına eşit olarak paylaştırılarak ödenir.