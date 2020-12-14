Bağ-Kur prim borçları sildirilebiliyor mu?

Sigorta acentesiyim. 8 aylık Bağ-Kur prim borcum var. Yeni kanunla borç ve günlerimi sildirebiliyor muyum? İşyeri üzerimde duruyor, ben sigortalı bir işte çalışıyorum. Bir de SSK giriş tarihim 1 Mart 1988. Doğum tarihim, sigortalı olduğumda 1 Ocak 1972 idi. Sonradan mahkeme kararıyla 1 Ocak 1971 yaptırdım. Bağ-Kur'da 8000 gün oldu. 6 aydır da SSK'ya geçtim. Ne zaman emekli olabilirim?

Emin Yurtseven

31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla mevcut olan Bağ-Kur prim borçlarınızı SGK'ya başvurarak sildirebilirsiniz. Sildirmek için başvurmasanız da borcunuzu 2021 Ocak ayı sonuna kadar ödememeniz ya da yapılandırmamanız halinde, sigortalılık süreniz SGK tarafından durdurulur ve borcunuz silinir.

1 Mart 1988 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için Bağ-Kur'dan sonra en az 1260 gün 4/a kapsamında prim ödemeniz ve 50 yaşınızı doldurmanız gerekiyor. 4/a statüsünden emeklilik için 3 yıl daha prim ödemeniz gerektiğinden doğum tarihinizin önemi olmamakla birlikte, emeklilik yaşınız ilk defa sigortalı olduğunuz tarihte nüfusta kayıtlı olan doğum tarihiniz (1 Ocak 1972) esas alınarak hesaplanır.

4/b (Bağ-Kur) statüsünden emeklilik için 9000 prim günü ve 1 Haziran 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan prim gün sayınıza göre tespit edilecek emeklilik yaşını doldurmanız gerekiyor.

Ölüm aylığı için kısmi ihya yapılabilir mi?

En doğru bilgiyi sizin vereceğinizi düşünerek size yazmak istedim. Ağabeyim 26 Ekim'de vefat etti. 3700 prim gün sayısı ve 30 bin TL Bağ-Kur prim borcu olduğu söylendi. Bağlı olduğu SGK'ya eşi ile öğrenci olan çocuğuna maaş bağlanabilmesi için 1800 güne yetecek kadar olanının ödemesini yapabileceğimi, gerisini sildirmek istediğimizi söyledim. Ancak bunu sistemin belirlediğini, istediğimiz gibi sildiremeyeceğimizi söylediler. Buna rağmen “1800 gün kalacak şekilde sondan başlayarak pirim günlerinin silinmesini” istediğimiz bir dilekçe yazarak iadeli taahhütlü postayla gönderdim. İzlediğim yolun doğru olup olmadığını ya da yapmam gereken hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim. Sefa Karadağ

Bağ-Kur sigortalılarının durdurulan sigortalılık sürelerinin sigortalı ya da hak sahipleri tarafından ihyasında (canlandırılmasında) ya da prim borçlarının yapılandırılmasında kısmi ihya ya da yapılandırma maalesef olmuyor.

Diğer bir deyişle, ihtiyaç kadar olan prim günü için ihya ya da yapılandırma söz konusu değil. Durdurulan ya da borçlu olunan sigortalılık sürelerinin tamamının primlerinin ödenmesi gerekiyor.

Hangi durumda hem eşten hem babadan aylık bağlanır?

Babam 4/c'den emekli memurdu. Annem ev hanımı ve hiçbir geliri yok. Babamı yakın zamanda kaybettik. Annemin babası Bağ-Kur emeklisi idi, 1998 yılında kaybettik. Annem hem eşinden hem de babasından aylık alabilir mi? S.T.

Annenizin eşi (babanız) Emekli Sandığı, babası (dedeniz) Bağ-Kur emeklisi olduğundan, kendisi de ev hanımı olup kendi emekli aylığı da olmadığından, annenize babasından da aylık bağlanır. Diğer bir deyişle anneniz hem eşinden hem babasından aylık alabilir.