Banka sandığı mı sigorta mı?

7 Mart 1979 doğumluyum. 1 Haziran 1989 sigorta girişim, sigortalı olarak 1071 günüm var. Sonrasında 16 Ağustos 2004'te özel bir bankada çalışmaya başladım, 31 Ekim 2016'da ayrıldım. 1 Ekim 2018'te ofis açtım ve Bağ-Kur'lu olarak halen çalışmaktayım. İşimi yılsonunda kapatıp, Bağ-Kur'la bağlantımı kesmeyi düşünüyorum. Banka çalışmalarımla sigorta çalışmalarımı birleştirdim. Bankadan “46 yaşımda, farklı iki kurumda çalışmamak şartı ile emekli olabilirsiniz” şeklinde yazımı aldım, ancak 12 senelik banka çalışmamla mı yoksa sigortadan mı emekli olmam daha avantajlı olur? Ayşe Gül Sarı

Emekli olurken SSK, Banka Sandığı ve Bağ-Kur prim günleriniz birleştirilir. Son 2520 günlük prim ödemeniz daha çok hangi sigortalılık kapsamında olursa o sigortalılık statüsünden, yine o sigortalılık statüsünün şartlarıyla emekli olursunuz.

Bağ-Kur kapsamındaki prim ödemeniz 1259 günü aşmadığı sürece, 46 yaşınızı doldurduğunuzda banka sandığından emekli olursunuz. Bağ-Kur prim gününüz 1259 günü aşarsa, emeklilik şartlarınız Bağ-Kur statüsüne göre belirlenir ve Bağ-Kur statüsünden emekli olmak durumunda kalabilirsiniz.

Sigortadan kastınız 4/a (SSK) statüsünden emeklilik ise 4/a kapsamında çalışmaya başlayıp, son 2520 günlük prim ödemenizin fazlasının 4/a kapsamında olması şartını sağlamalısınız. Ancak buna gerek yok. Banka sandığından bağlanacak emekli aylığınız sadece banka sandığına tabi hizmetiniz üzerinden değil, diğer prim günleriniz de birleştirilerek hesaplanacak. Hesaplama da 4/a emekli aylığı hesabı ile aynı olacak.

Polis okulunda geçen süre borçlanılabilir mi?

1998 yılında Samsun Polis Okulu'ndan mezun oldum ve polis memuru olarak göreve başladım. Polis okulunda 9 ay süre eğitim gördüm. Bu süreyi borçlanarak hizmet süresinden saydırabilir miyim? Murat Çelik

Polis nasbedilmek üzere polis meslek eğitim merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar, 2 Ağustos 2013 tarihinde yapılan yasal düzenleme ile bu tarihten itibaren 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı sayılmaya başlandı. Eğitimlerini tamamlayıp göreve başlayanların eğitim merkezlerinde geçen eğitim süreleri sigortalılıklarından sayılıyor. Ancak bu tarihten önce Polis Eğitim Merkezlerinde polislik eğitiminde geçen süreler için borçlanma hakkı verilmedi. Dolayısıyla polis okulunda geçen sürenizi borçlanarak hizmetinize saydıramazsınız.