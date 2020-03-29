Bayram ikramiyesinde olumlu değişiklik

Bilindiği üzere, “ekonomik istikrar kalkanı” paketinde, emeklilerin bayram ikramiyelerinin nisan ayında ödeneceği açıklandı.

Ödemenin öne çekilmesi, genel olarak memnuniyet yaratmakla birlikte, ilk defa gelir veya emekli, dul ve yetim aylığı almaya başlayacaklar açısından mağduriyete neden olabiliyordu. Ancak son yapılan yasa değişikliği ile bu mağduriyetin önüne geçildi.

Değişiklik öncesi düzenlemede, SGK'ca 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarıca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, “ödemenin yapılacağı tarihte” gelir ve aylık alma şartıyla, ikramiye ödeneceği öngörülüyordu. Diğer bir deyişle, ikramiye için, ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan aylık alıyor olma şartı aranıyordu.

Emekli aylığı da, başvuru tarihini izleyen aybaşından; dul ve yetim aylığı ise sigortalının ölüm tarihini, hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde bu niteliğin kazanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılıyor.

Değişiklik yapılmasaydı, nisan ayında emeklilik ya da ölüm (dul/yetim) aylığı bağlanması için başvuruda bulunan kişiye aylığı mayıs ayında bağlanacağından, buna göre de ikramiye ödemesinin yapılacağı nisan ayında aylık alıyor olma şartını sağlayamayacağından ikramiye ödenmeyecekti.

İkramiye ödemesi için aranan “ödemenin yapılacağı tarihte” gelir veya aylık alıyor olma şartı, “bayramın içinde bulunduğu ayda” gelir veya aylık alıyor olma şeklinde değiştirildi.

Buna göre, Ramazan Bayramı mayıs ayı içinde olup, nisan ayında aylık bağlanması için başvuruda bulunanlar, bayramın içinde bulunduğu mayıs ayında gelir veya aylık alıyor olacaklarından, nisan ayında ödenmesi öngörülen bayram ikramiyelerini alabilecekler.