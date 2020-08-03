Bayramda tatil yapmayıp çalışanın ücreti

Dört buçuk günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna geldik. Genel olarak salgın tedbirlerinden uzak, sosyal mesafenin askıya alındığı bir bayram yaşadık. İnşallah faturası ağır olmaz.

Diğer yandan, işin devamlılığı gereği birçok işyerinde, özellikle otel, lokanta, kafe vb. hizmet işletmelerinde bayram tatilinde de çalışmalar devam etti.

Bayramda izin yapmayıp çalışanlar açısından, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma usul ve esasları ile çalışma halinde ödenecek ücret konusu İş Kanunu'nda düzenlenmiş.

BAYRAM TATİLİNDE ÇALIŞMA

4857 sayılı İş Kanunu'nun 44. maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesi ile kararlaştırılır. İş sözleşmelerinde hüküm bulunmaması halinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması için işçinin onayı gerekir.

İş sözleşmesinde hüküm bulunmayan ve bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak istemeyen işçi, işvereni tarafından çalışmaya zorlanamaz. Çalışmaya zorlanan işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir ve bu durumda kıdem tazminatına hak kazanır.

Sözleşmede bayram ve genel tatil günlerinde çalışılabileceğine ilişkin hüküm bulunması halinde ise işçi bayramda çalışmak zorunda. Bu durumda işçinin ücreti İş Kanunu'nun 47. maddesinde belirlenmiş olan hükümlere göre ödenir.

Kurban Bayramı için ilave ücret ödemesi, 4 günlük bayram süresi ile yarım gün olan arife günü öğleden sonra yapılacak çalışmayı da kapsamak üzere 4.5 gün için söz konusu olacak.

TATİL ÜCRETİ

İş Kanunu'nun 47. maddesine göre, İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmamaları halinde, bir iş karşılığı olmaksızın o günlerin ücretleri tam olarak ödenir. Tatil yapmayarak çalışmaları durumunda ise çalışılan her gün için ayrıca bir günlük ücreti ödenir.

Örneğin, aylık ücreti 4.500 lira olan işçi bayramda çalışmasa da aylık ücretinin tam olarak ödenmesi gerekiyor. İşçinin bayramın 3 ve 4'üncü günlerinde 2 gün çalışmış olması halinde, İş Kanunu'nun 47. maddesine göre ödenecek ücreti şöyle hesaplanacak;

Günlük ücreti (4.500/30)= 150 lira olan bu işçiye, iki günlük bayram çalışması karşılığı (150×2)= 300 lira ilave ücret ödenecek. Böylece ağustos ayı için ödenecek ücreti (4.500+300)= 4.800 lira olacak.

Diğer yandan, bireysel veya toplu iş sözleşmelerinde, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması halinde daha fazla ücret ödenmesi öngörülebilir.

Örneğin, bireysel veya toplu iş sözleşmelerinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde tatil yapılmayarak çalışılması halinde, çalışılan her gün için iki günlük ücret ödenmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda bayram ve tatil günlerindeki çalışma karşılığı ücret ödemesi, sözleşme hükümlerine göre gerçekleştirilir. Bayramda çalışılan her bir gün için, bir iş karşılığı olmaksızın bir günlük, çalışma karşılığı iki günlük olmak üzere toplam üç günlük ücret ödenir.

ÜCRET YERİNE İZİN OLMUYOR

Bayram tatilinde çalışan işçiye, çalıştığı günlerin karşılığı olarak ek ücret ödenmeyip, izin kullandırılması yasal olarak mümkün değil. Zira ulusal bayram ve genel tatillerdeki çalışmalar, fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmıyor. Bu nedenle, işçiye bayramda çalıştığı günlerin karşılığı olarak ücret ödenmeyip, yerine serbest zaman veya izin kullandırılamıyor. Çalışma karşılığının ücret olarak ödenmesi gerekiyor.