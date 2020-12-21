Birleştirilen hizmet üzerinden emeklilikte ikramiye hesabı

Emekli Sandığı'ndan yaşı doldurmadan emekliye ayrılıp tekrar başka bir işte çalıştığınızda, emeklilik yaşınız gelince son 7 yıllık sigorta süresinde 3.5 yıldan fazla hangisinde çalıştıysanız ondan emekli olacağınız mevzuatta yer alıyor. Emekli Sandığı'ndan ayrıldıktan sonra SSK primim fazla olur ve SSK statüsünden emekli olursam, Emekli Sandığı'ndaki prim günlerim de buna dahil ediliyor mu ve emekli ikramiyem nasıl oluyor? Yani SSK kıdem tazminatı + Emekli Sandığı'ndan ayrıldığımdaki ikramiyem mi oluyor? Yusuf Can

Emekli Sandığı'ndan sonra 3.5 yıl ve daha fazla SSK kapsamında prim ödendiği durumda, SSK statüsünden bağlanacak aylığın hesabında Emekli Sandığı hizmetleri de dikkate alınır. Diğer bir deyişle, emekli aylığı, birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden bağlanır.

Memuriyetten çıkarılmış olmamak koşuluyla, sadece Emekli Sandığı'na tabi hizmet süresi için emekli ikramiyesi ödenir. SSK kapsamında çalışılan süre için kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak (örneğin emeklilik nedeniyle) sona ermiş olması koşuluyla, çalışılan işyeri tarafından ödenir.

Staj sigortası emeklilikte sigorta başlangıcı sayılmıyor

21.10.1971 doğumluyum. Sigorta girişim 16.11.1987, prim ödeme tarihim Mayıs 1995. Geçen yıl ekim ayında “Ne zaman emekli olurum?” diye SGK'ya başvurdum. Normal şartlarda 50 yaşımı dolduracağım 21.10.2021'de, askerliğimi (360 gün) ödersem 21.10.2020 tarihinde emekli olabileceğimi söyleyip bir de doküman verdiler. Emeklilik işlemlerimi başlatmak için kuruma gittiğimde 55 yaşını doldurmam gerektiği, askerliği ödersem 54 yaşında emekli olabileceğim söylendi. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim? Rıdvan Küçük

Emeklilik şartlarının tespitinde sigorta başlangıcı olarak, sigortalı adına ilk defa emeklilik için gerekli olan ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına prim ödendiği tarih dikkate alınıyor. 50 yaş şartına tabi olduğunuz söylendiğinde, sadece sigorta başlangıç tarihinize bakılıp, uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenip ödenmediğine bakılmamış olmalı.

16 Kasım 1987 tarihindeki sigorta girişiniz staj veya çıraklık sigortası ise emeklilik sigortasına prim ödenmediğinden sigorta başlangıcı olarak dikkate alınmaz. Uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmeye başlandığı Mayıs 1995 tarihine göre de emeklilik yaşınız 55 olur. Askerlik borçlanmasını yaparsanız 54'e iner.