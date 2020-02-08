Borçlanarak emekli olmanız mümkün

1988 yılında Sağlık Bakanlığı mecburi hizmet atamasıyla Gaziantep'te doktor olarak çalışmaya başladım. Bir yıl çalıştıktan sonra askerlik yaptım ve tekrar göreve döndüm. 1992 yılında istifa ettim. 1992'den beri Güney Afrika'da çalışıyorum. Borçlanarak emeklilik hakkım var mı? Eğer varsa ne yapmam gerekiyor? Veysel Karan
Yurtdışındaki çalışma sürelerinizi borçlanarak 5400 prim günü ve 58 yaş şartlarıyla 4/b (Bağ- Kur) statüsünden emekli olmaya hak kazanmanız mümkün. Borçlanacağınız her bir gün için borçlanma başvuru tarihindeki günlük asgari ücret ila günlük asgari ücretin 7,5 katı arasında kalmak koşuluyla belirleyeceğiniz kazanç tutarının yüzde 45'i kadar prim ödersiniz. Emeklilik şartlarını sağladıktan sonra aylığınızın bağlanması için yurtdışındaki çalışmanızın sona ermiş olması gerekir. Çalışmanız devam ettiği sürece emekli aylığınız bağlanmaz.
2019 yılında memuriyetteki 25 yıllık hizmet süremi doldurdum ve istifa ettim. 2025 yılında yaşı doldurarak emekli maaşı ve emekli ikramiyesi alacağım. Memurlar için emekli ikramiyesi tutarı malum, her hizmet yılı için yaklaşık 1 maaş kadardır. Demek oluyor ki ben yaklaşık 25 maaş tutarım kadar emekli ikramiyesi alabileceğim. Sorum şu; Emekli Sandığı'ndan 2025 yılında alacağım ikramiye tutarım 2019 yılındaki 25 maaş rakamlarına göre mi yoksa 2025 yılındaki güncel 25 maaş rakamlarına göre mi ödenir? Bülent Tunçbilek
Emekli ikramiyeniz, görevden ayrıldığınız tarihteki emekli keseneğine esas aylık tutarınız üzerinden ve emekli aylığınızın başlangıç tarihindeki katsayılar dikkate alınarak ödenir. Diğer bir deyişle, emekli ikramiyenizin hesabında, görevden ayrıldığınız tarihteki (2019 yılındaki) derece/ kademe ve ek göstergeniz ile emekli aylığınızın bağlanacağı tarihteki (2025 yılındaki) memur maaş katsayıları dikkate alınacak.