Borçlanma için yurtdışı çalışmalarınızı belgelemelisiniz

İngiltere'de yaşadığım ve zaman zaman çalıştığım ancak belgelendiremediğim, buna rağmen havalimanı giriş çıkışlardan (pasaport polisi kayıtlarından) ispatlayabildiğim 5 yılımı (1800 günü) borçlanma veya isteğe bağlı sigortaya çevirme imkanım var mıdır? 1 Haziran 1985 sigorta başlangıç tarihim. 49 yaş, 5300 gün şartlarına tabiyim. Askerliğimi borçlanıp 530 gün ödedim. 4/a kapsamında 3479, 4/b kapsamında 267 gün olmak üzere toplam 3746 günüm var. 1554 günü nasıl borçlanıp 5300 güne tamamlayıp emekli olabilirim? Bülent Çakar

Borçlanma için yurtdışındaki çalışma sürelerinizi belgelemeniz gerekiyor. Yurda giriş çıkış kayıtlarıyla borçlanma yapamazsınız. İsteğe bağlı sigortaya çevirme imkanınız da yok.

Ancak son 2520 günlük prim ödemeniz içinde 1259 günü aşmamak koşuluyla ileriye dönük isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilirsiniz. Geri kalan eksik süreyi 4/a kapsamında prim ödemek suretiyle tamamlamanız gerekiyor. Ayrıca bundan sonra prim ödemeseniz de 3600 prim günüyle 60 yaşınız dolduğunda emekli olmanız da mümkün.

Prim ödemeye devam edip etmemenin emekli aylığına etkisi

1993 yılı Şubat ayında çalışmaya başladım. 30 Haziran 2019 itibarıyla da çalıştığım bankadan ayrıldım. Prim günü ve çalışma sürem dolmuş olmasına rağmen yaşa takıldım. 1969 doğumluyum ve 54 yaşında emekli olacağım. Çalıştığım süre içinde tüm SGK primlerim tavandan yatırıldı. Emekliliğe kalan 4 yıl içinde sigorta primi ödemek ile ödememek arasında farklı görüşler var. Ödeme ya da ödememe durumunda emekli maaşım nasıl etkilenir? Kadir Şen

Emekli aylığı, en basit anlatımıyla, üzerinden prim ödenen kazançların ortalaması ile prim gün sayısına göre hesaplanan aylık bağlama oranının çarpımından oluşuyor.

Bundan sonraki süreçte prim ödememeniz halinde, bugün itibarıyla bağlanacak emekli aylığınızda azalma söz konusu olmaz.

Son prime esas kazancınızın altında olmamak koşuluyla çalışmaya devam etmeniz halinde aylık bağlama oranınız, dolayısıyla emekli aylığınız artar. Ancak son prime esas kazancınızın altında kazanç üzerinden prim ödemek suretiyle çalışmaya devam etmeniz halinde emekli aylığınız artmaz. Hatta bundan sonraki prime esas kazanç tutarlarınıza ve prim ödeme süresine bağlı olarak prime esas kazanç ortalamanız düştüğü ölçüde emekli aylığınızda azalma söz konusu olabilir.