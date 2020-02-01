Borçlanma tutarını sigortalı kendisi belirler

Benim iki sorum olacak. Birincisi iki çocuk için yapılan 1440 günlük doğum borçlanmasının tutarı ne kadardır, herkes için aynı bedel midir yoksa farklı mıdır? Ne kadar olduğunu nasıl öğrenebilirim? İkincisi, emekli olabilmem için doğum borçlanması yaptıktan sonra 1000 gün eksiğim kalıyor. İsteğe bağlı ödeme ile tamamlamak istersem, alabileceğim en yüksek dilimden emekli maaşını alabilmem için nasıl bir ödeme yapmalıyım? Beyza Aşçıoğlu

Borçlanma tutarı, prime esas kazanç alt sınırı (günlük asgari ücret) ila üst sınırı (günlük asgari ücretin 7.5 katı) arasında kalmak koşuluyla sigortalının kendisi tarafından belirlenen kazanç tutarı üzerinden hesaplanıyor. Borçlanacağınız her bir gün için, günlük asgari ücret (2020 yılı için 98.10 TL) ila günlük asgari ücretin 7.5 katı (735.75 TL) arasında kalmak koşuluyla, belirleyeceğiniz prime esas kazanç tutarının yüzde 32'si kadar prim ödersiniz.

Emekli aylığının hesabında, tüm sigortalılık sürenizce üzerinden prim ödenen (borçlanmalar dahil) kazanç tutarları dikkate alınıyor. Ayrıca prim ödeme dönemleri ile bu dönemlerin prime esas kazanç ortalamaları, emekli aylığını farklı ağırlıkta etkiliyor. Dolayısıyla 1000 gün isteğe bağlı primlerinizi tavandan ödemeniz tek başına en yüksek dilimden emekli aylığı almanızı sağlamaz.

Birlikte yaşadığınız tespit edilirse yetim aylığı kesilir

Emekli doktorum. Eşim SSK'lı. Eşimden anlaşmalı ayrıldım. Şu an gidecek yerini halledemedik, yanımda kalıyor. Babası Emekli Sandığı emeklisi idi. Yanımda kalırken onun maaşının yarısını almasında sakınca var mı? İsmi saklı

Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesiliyor, ödenmiş olan tutarlar da geri alınıyor. İhbar ve şikâyet olması ya da Kurumca gerekli görülmesi halinde yapılacak incelemede eşinizin sizinle birlikte yaşadığının tespit edilmesi durumunda babasından bağlanan aylık kesilir ve yersiz ödenen aylıklar da yasal faizi ile geri istenir.