Borçlanmanın maliyeti yüzde 15 arttı

1 Ocak'tan itibaren 2.943 TL olan aylık brüt asgari ücret, sadece yaklaşık 8 milyon çalışanı ve bunların işverenlerini etkilemedi. Çalışanlar açısından sağladığı bir miktar ücret artışının dışında, sosyal güvenlik ve çalışma hayatında birçok parametreyi de değiştirdi. Değişen parametrelerden biri de borçlanma primleri.

Asgari ücretteki artışa bağlı olarak, başta doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması olmak üzere borçlanma primi de yüzde 15 oranında arttı.

Sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırının tespitinde 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücret esas alınıyor.

Alt sınır, asgari ücret; üst sınır ise asgari ücretin 7.5 katı.

Yeni asgari ücrete göre, prime esas kazancın;

– Alt sınırı günlük 98.10; aylık 2.943 TL,

– Üst sınırı ise günlük 735.75; aylık 22.072,50 TL oldu.

ÇOCUK BAŞINA 2.950 LİRA ARTIŞ

Borçlanma primleri, prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak koşuluyla, sigortalının kendisi tarafından belirlenen prime esas kazanç üzerinden yüzde 32 oranında hesaplanıyor.

Borçlanılacak her bir gün için ödenecek en az prim tutarı 27.29 TL'den 31.39 TL'ye çıktı. Buna göre, bir çocuk için yapılacak iki yıllık (720 günlük) borçlanma karşılığı ödenecek tutar, 2.953 TL artışla, 19.649 TL'den 22.602 TL'ye yükseldi.

Tablodan da görüleceği üzere, yeni yılda doğum borçlanması yapacak anneler, bir çocuk için 2.953 TL, iki çocuk için 5.907 TL, üç çocuk için 8.861 TL daha fazla para ödeyecek.

Yurtdışı borçlanması

Bilindiği üzere, 1 Ağustos 2019 tarihinden önce yapılan yurtdışı borçlanmalarında, her bir gün için prime esas kazanç alt sınırı (asgari ücret) ile prime esas kazanç alt sınırının 7,5 katı arasında kalmak üzere, seçilen kazanç tutarının yüzde 32'si kadar prim ödeniyordu. 1 Ağustos 2019 tarihinde yapılan değişiklikle prim oranı yüzde 45'e yükseltilmişti.

Buna göre, 2019 Temmuz ayında asgari 27,29 TL olan bir günlük borçlanma tutarı, yaklaşık yüzde 41 oranında (11.09 TL) artışla 38.38 TL olmuştu.

Asgari ücretteki artışa bağlı olarak yurtdışı borçlanma primleri 1 Ocak 2020'den itibaren yüzde 15 oranında arttı. Tablodan da görüleceği üzere, Temmuz 2019'da 9.824 TL olan bir yıllık borçlanma bedeli, Ağustos 2019'da 13.815 TL'ye, Ocak 2020'den itibaren de 15.892 TL'ye yükseldi.