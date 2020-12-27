Doğum borçlanması hangi durumda emeklilik şartlarını etkiler?

Doğum tarihim 14 Temmuz 1977. Staj sigorta başlangıcım 1993. İlk kızım 5 Nisan 1997'de doğdu. 2001 yılında da uzun vadeli sigortalı oldum. Şu an 4279 prim günüm var. Doğum borçlanması yaparsam ne zaman emekli olabilirim? Melike Mirvan

2001 yılında adınıza uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmeye başlandığı tarihi gün ve ay olarak bildirmediğinizden emeklilik şartlarınız ve emeklilik tarihiniz hakkında kesin bilgi veremiyorum.

Kızınızın doğum tarihi staj sigortası başlangıç tarihinizden sonra olduğundan, 1997 doğumlu kızınız için 2 yıl doğum borçlanması yapmanız mümkün. Bu durumda 2001 yılındaki sigorta başlangıcınız 2 yıl geri gelir. Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihi öncesine gelirse (bunun için sigorta başlangıcınızın 8 Eylül 2001 tarihinden önce olması gerekiyor), emeklilik şartlarınız 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 prim günü ve 56 yaş olur. 5975 prim günüyle 56 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olmaya hak kazanırsınız.

Sigorta başlangıcınız 23 Mayıs 2001 tarihinden önce ise 2 yıllık doğum borçlanmasıyla sigorta başlangıcınız 23 Mayıs 1999 öncesine gelir ve emeklilik yaşınız 55 olur.

Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 2001 tarihinden sonra ise kademeli emeklilik şartlarına tabi olamazsınız. Bu durumda prim gününüzü 4500 güne tamamlamak koşuluyla 58 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz.

Rapor parası için 90 gün prim şart mıdır?

2 Mart 2019 tarihinde SGK'ya girişim yapıldı. 17 Nisan 2019 tarihinde acil olarak bel fıtığı ameliyatı olmak durumunda kaldım. 1 aylık istirahat raporuma ait hastalık ücreti devlet tarafından ödenmedi. Gerekçe 3 ay sigorta primi ödenmemiş olması. Sakatlığa neden olabilecek bir hastalık nedeniyle olunan ameliyatlarda bir istisna yok mudur? Hakkımı arayabileceğim herhangi bir durum söz konusu mudur? Mine Demirkan

Hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğranması halinde geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) verilmesi için iş göremezliğin (rapor süresinin) başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün prim ödenmiş olması gerekiyor. Sakatlığa neden olabilecek bir hastalık nedeniyle olunan ameliyat da olsa bir istisna maalesef yok.

İş sözleşmesi ikale ile sona eren işsizlik ödeneği alabilir mi?

Şu anda çalışmakta olduğum işyerinden ikale sözleşmesi ile tüm haklarımı alarak, ama istifa ederek ayrılıyorum. Daha önceki çalıştığım iki ayrı işyerinden tarafıma bağlanan, ancak ikisini de işe girmem sebebiyle yarıda bıraktığım işsizlik maaşlarım var. Ben şimdi buradan istifa ederek ayrılıyorum. Bu maaşlara tekrar başvuru yapabilir miyim? Birinde 2 aylık, diğerinde ise 6 aylık maaşım bekliyor. Oktay Okyay

İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için aranan iş sözleşmesinin sone erme halleri 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nda sayılmış. İş sözleşmesinin ikale sözleşmesiyle sona ermesi, sayılan haller arasında sayılmıyor. Bu bağlamda, iş sözleşmenizin ikale sözleşmesi ile sona ermesi halinde işsizlik ödeneğine hak kazanamazsınız.

İş sözleşmenizin, işsizlik ödeneğine hak kazandıran hallerden birine bağlı olarak sona ermesi halinde, daha önceki hak sahipliğinizden kalan süre kadar işsizlik ödeneğinden yararlanmanız mümkün olur.