Doğum borçlanmasıyla emekli olabilir miyim?

10 Ağustos 1973 doğumluyum. 1989 yılında sigortalı olarak çalışmaya başladım. Daha sonra ara verdim ve 2008 yılında Bağ-Kur'lu oldum. 2011 yılında Bağ-Kur'u kapattım. Bağ-Kur öncesinden 2850 gün sigortam var. Bağ-Kur'lu 1347 gün, Bağ-Kur sonrası 513 gün sigortam var. Toplamda 4710 gün. Emekli olmam için 5375 gün gerekiyor. 2002 yılında doğan çocuğum için borçlanıp emekli olabilir miyim? Yaşım nedeniyle iş bulamıyorum, kalan prim günlerini doldurmam gerekirse ne yapmalıyım?

Zeynep Suiçmez

Eksik prim gününüzü doğum borçlanması ile tamamlayarak 4/a (SSK) statüsünden emekli olmanız mümkün olabilirdi. Maalesef emekliliğinizi planlayamamışsınız. 4/a (SSK) statüsünden emekli olabilmeniz için son 2520 günlük prim ödemenizin en az yarısının (1261 gününün) 4/a kapsamında olması gerekiyor. Oysa an itibarıyla sizin son 2520 günlük prim ödemenizin yarıdan fazlası 4/b (Bağ-Kur) kapsamında. Borçlanacağınız primler de 2002-2003 yıllarının primleri sayılır ve son 2520 gün içinde değerlendirilmez. 4/a statüsünden emekli olabileniz için son 2520 gün kuralı gereği en az 748 gün daha 4/a kapsamında prim ödemeniz gerekiyor. Bu durumda da doğum borçlanması yapmanıza gerek kalmıyor. 748 gün 4/a kapsamında çalışarak prim ödemeniz mümkün olmayacak ise 5400 prim günü ve 56 yaş şartlarıyla 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emekli olabilirsiniz. Bu durumda eksik prim gününüzü doğum borçlanmasıyla tamamlayabilirsiniz. Ancak 56 yaşınız dolduğunda emekli olabilirsiniz.

Kısa çalışma döneminde tam zamanlı çalışma ve haklı fesih

Eşim özel bir okulda öğretmen. Pandemi sürecinde malum okulda dersler olmadığı için evden “zoom” üzerinden tam gün derslere girdi. Bu süreçte işyeri kısa çalışma ödeneğinden faydalandırdı ve ücretinin bir kısmı oradan yatırıldı. Diğer kısmını ise bankadan havale yaptı. Ancak evden tam zamanlı olarak (hatta normal okul sürecinden daha da fazla süreli) çalışmasına rağmen SGK primleri 18 gün üzerinden yatırılmış. Bu durum bize haklı bir fesih sebebi yaratır mı? İsmi saklı

Verdiğiniz bilgilere göre, eşinizin işyerinde kısa çalışma, ay içinde 18 gün karşılığı çalışma, 12 gün karşılığı çalışmama şeklinde uygulanıyor. Bu durumda da sigorta primlerinin 18 gün üzerinden yatırılmasında yasaya aykırı bir durum yok.

Ancak İŞKUR'a kısa çalışma kapsamında ay içinde 18 gün karşılığı çalışılıp, 12 gün kısa çalışma yapılacağı bildirilmesine rağmen, tam süreli çalışma yaptırılması, diğer bir deyişle İŞKUR'a bildirilen kısa çalışma süresinin üzerinde fiili çalıma yaptırılması ise yasaya aykırı. Bu durumun tespiti ya da şikayet edilmesi halinde yersiz ödenen kısa çalışma ödeneklerinin işverenden faizi ile birlikte tahsili söz konusu olur. Bu durum, çalışan açısından da haklı fesih sebebi sayılır. Bu bağlamda, kaydi olarak kısa çalışma yaptırılan eşinizin fiili olarak tam süreli çalıştırılması, iş sözleşmesinin eşiniz tarafından feshinde haklı sebep sayılır.