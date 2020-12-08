Durdurulan sigortalılık süresi kısmen ihya edilebilir mi?

Eşim 2 yıl önce vefat etti. 875 gün primi ödenmiş Bağ-Kur sigortası, 1.100 günlük dondurulmuş Bağ-Kur'u vardı. Dul aylığı almam için 1.100 günlük primi mi yatırmam yoksa 1.800 günü mü tamamlamam gerekir?

Bünyamin Orman

Bağ-Kur sigortalılarının prim borçları nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca durdurulmuş sigortalılık sürelerinin kendileri veya hak sahipleri tarafından ihyasında (canlandırılmasında), durdurulan sürenin tamamının ihya edilmesi gerekiyor. Bu bağlamda, rahmetli eşinizin prim borcu nedeniyle dondurulmuş olan sigortalılık süresinin sadece 1.800 günü tamamlayacak kadar kısmı için değil, tamamı (1.100 gün) için hesaplanacak primleri ödemeniz gerekiyor. Hesaplanan borcun tamamının ödenmemesi halinde ihya işlemi geçerli sayılmaz.

Geriye dönük Bağ-Kur kaydı mümkün mü?

Eşimin 2001-2004 yılları arasında beş ortaklı bir anonim şirkette ortaklığı vardı. Yönetim kurulu üyesi değildi. 2004-2007 yılları arasında da limited şirket ortaklığı vardı. Bu sürelerde hiçbir Bağ-Kur kaydı yapılmadı, sistemde kayıtlı değil. Son çıkan yapılandırma kanunu ile bu süreler için Bağ-Kur kaydı yaptırıp borçlanabilir miyiz? Adnan Çayırtepe

Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına imkan sağlayan 7256 sayılı Kanun, Bağ-Kur sigortalılığı niteliği taşıdığı halde kayıt ve tescilini yaptırmamış olanlara geriye dönük kayıt ve borçlanma hakkı vermiyor. Eşinizin 2001-2004 yıllarında anonim şirket ve 2004-2007 yıllarında limited şirket ortağı olduğu süreler için Bağ-Kur kaydı yaptırıp, bu süreleri borçlanabilmesi maalesef mümkün değil.

Son yedi yıl hesabı nasıl yapılıyor?

Bağ-Kur ve SSK prim ödemesi olanların son 3,5 senesi hangi kurumda ise oradan emekli ediliyor. Benim son 47 ayım SSK'dan, fakat bunun içinde ameliyat olduğum için 13 ay rapor var. Burada geçen zaman mı yoksa prim ödeme gün sayısı mı gerekiyor? Yani son 47 ayım SSK, ama prim sayım 34 ay. Diğer şartları sağlarsam bu şekilde emekli olabilir miyim? Selçuk Yapı

Son yedi yıl hesabında, hesaplamanın yapıldığı tarihten geriye doğru yedi yılık süre değil, fiilen prim ödenmiş yedi yıl (2.520 gün) dikkate alınıyor. Diğer bir deyişle, emeklilik statüsünü belirleyen son yedi yıl, toplam prim gün sayısının son 2.520 günüdür. Son 47 aylık 4/a (SSK) kapsamındaki sigortalılık sürenizin 13 ayı raporlu olarak geçtiğinden, 4/a kapsamındaki fiili prim gün sayınız 34 ay, buna göre de son yedi yıllık (2.520 günlük) prim ödemenizin 1.020 günü 4/a kapsamında olur. 4/a statüsünden emekli olabilmeniz için, 4/a kapsamında fiilen prim ödenen süreyi 1.261 güne tamamlamalısınız.