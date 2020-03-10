Düzeltilmiş yaş emeklilikte esas alınır mı?

Sigorta girişim 1983 yılında oldu. Girişim var, fakat primler yatırılmadığından dolayı mahkemeye verdim ve kazandım. Ancak 1983 yılını çıraklık kısmına dahil edip, 1990 yılına tescil edildi. 1983 yılında işe girdiğimde doğum tarihim 1972 olarak yanlış yazılmıştı ve ben bunu da 1985 yılında mahkemeye verdim, ana yaşım olan 1968 olarak düzeltildi. Şimdi benim emekliliğimde doğum tarihim 1968 olarak mı yoksa 1972 olarak mı dikkate alınacak? Şayet 1990 girişli, 1972 doğumlu olarak dikkate alınırsa tekrar mahkemeye verme hakkım var mıdır? Selahattin Günay

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, ilk defa uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olunan tarihte, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihi esas alınıyor. İlk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olunan tarihten sonra kesinleşen mahkeme kararlarındaki yaş tashihleri (düzeltmeleri) dikkate alınmıyor. Verdiğiniz bilgilerden, yaş düzeltmesini 1985 yılında yaptırdığınız, dolayısıyla yaş düzeltmenizin, ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olduğunuzun mahkeme kararıyla kabul edildiği 1990 yılından önce kesinleştiği anlaşıyor. Bu durumda ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olduğunuz tarihte nüfus kütüğünde düzeltilmiş doğum tarihiniz (1968 yılı) kayıtlı olacağından, emeklilik işlemlerinizde doğum tarihiniz olarak 1968 yılının dikkate alınması gerekir. Aksi halde dava açmanız söz konusu olabilir.

İkramiye hesabında hangi yılın parametreleri dikkate alınır?

27 Aralık 1971 doğumluyum. Memuriyet başlangıcım 19 Ağustos 1993, ayrılışım 28 Şubat 2019. Hizmet süremi tamamladım ve yaşımın dolacağı tarihi bekliyorum, yani EYT'liyim. Yaşımı doldurduğum tarihte emekli ikramiyemi alırken 2019 yılı rakamları ile mi hesaplanacak, yoksa yaşımın dolacağı tarihteki (2025 yılı) güncel katsayılarla mı hesaplanacak? Eyüp Ersoy

Emekli ikramiyeniz, görevden ayrıldığınız tarihteki derece/kademe ve göstergeniz ile emekli aylığınızın bağlanacağı tarihteki memur maaş katsayıları esas alınarak hesaplanacak.

Diğer bir deyişle, görevden ayrıldığınız 2019 yılındaki derece/kademe ve göstergeniz ile emekli olacağınız 2025 yılındaki memur maaş katsayıları esas alınarak hesaplanacak.