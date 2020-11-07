Emeklilik başvurusunda uygun zaman

Emekli olmayı düşünen sigortalı okurlardan gelen “Yılbaşından önce mi sonra mı emekli olmak daha avantajlı?” sorusuna yanıt aradığımız bu yılın ilk yazısını 7 Ekim 2020 tarihli Sözcü'de yazmıştım.

Ekim ayı itibarıyla yaptığımız değerlendirmede, “2020 yılında emekli olmanın bir tık daha avantajlı gözüktüğünü ancak büyüme hızında bir artış beklenmese de yıllık enflasyon oranında kararı etkileyebilecek bir değişimin söz konusu olabileceğini” belirtmiştik.

Kasım ayı TÜFE artış oranının yüzde 2.13 açıklanması üzerine okurlardan yeni bir değerlendirme için talepler gelmeye başlayınca, mevcut duruma göre yeni bir değerlendirme yapma ihtiyacı doğdu.

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Emeklilik başvurusunu yılbaşından önce mi sonra mı yapmanın daha avantajlı olduğunun tespiti için esas alınan temel parametrelerden biri 2020 yılında emekli aylıklarına yapılan zam oranı, diğeri 2020 yılı tüketici enflasyon oranı ile ülkenin büyüme oranı, yani “güncelleme katsayısı”.

2020 yılı enflasyon ve büyüme hızının 2020 yılında emekli aylıklarına yapılan zamdan büyük olması halinde 2021 Ocak ayında, küçük olması halinde ise 2020 Aralık ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunmak avantaj sağlayabiliyor.

“Kıdem tazminatı”, “paranın zaman değeri” ve “prim ödeme dönemleri” ise karar alırken kişi özelinde dikkate alınması gereken diğer parametreler olarak sayılabilir.

Bu bağlamda, karar verirken emekli aylıklarına yapılan zam ile güncelleme katsayısının yanı sıra diğer parametrelerin de kişi özelinde dikkate alınmasında yarar var.

Zira asgari ücret ve kıdem tazminatı tavanında yılbaşında gerçekleşecek artış, hâlihazırda çalışmaya devam edenler açısından; paranın zaman değeri ise emekliliğe hak kazanmış olup, hâlihazırda çalışmayanlar açısından, kararlarında etkili olabilir.

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Emekli aylıklarına 2020 yılında yapılan zam oranı belli. Yılbaşında yüzde 6.50, temmuzda yüzde 5.75 olmak üzere toplam yüzde 12.62.

Yılsonu enflasyon ve büyüme oranları ise henüz belli olmamakla birlikte, güncelleme katsayısını oluşturacak tüketici enflasyonu ekim ayı itibarıyla (10 aylık) yüzde 10.64, yıllık yüzde 11.89 olarak gerçekleşti. Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) öngörülen 2020 tüketici enflasyon oranı yıllık yüzde 10.5, büyüme oranı yüzde 0.3. Merkez Bankası'nın revize edilen yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ise 11.76.

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Yılbaşından önce emeklilik başvurusunda bulunulması halinde emekli aylığı, prime esas kazançlar en son 2019 güncelleme katsayısıyla güncellenerek, 2020 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanacak. Hesaplanan aylık, 2020 yılında emekli aylıklarına yapılan yüzde 12.62 oranındaki zam kadar artırılacak.

Yılbaşından sonra emeklilik başvurusunda bulunulması halinde ise emekli aylığı, 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanacak. Emekli aylığı hesabında esas alınacak prime esas kazançlar 2020 yılı güncelleme katsayısı esas alınarak güncellenecek, ancak 2020 yılında emekli aylıklarına yapılan yüzde 12.62 oranında zam eklenmeyecek.

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Mevcut tüketici enflasyonu ve büyüme hızına göre oluşacak güncelleme katsayısı ile emekli aylıklarına yapılan zam oranı birbirine çok yakın. An itibarıyla, hâlihazırda çalışmayanların emeklilik için 2021 yılını beklemeleri gerekmediği, çalışmaya devam edenlerin ise 2021 yılında emekli olmakla pek bir kayıplarının olmayacağı söylenebilir.

Hâlihazırda çalışmayanlar, kasım ayında başvurmaları halinde 2 ay fazla emekli aylığı alabilecekler. Halen çalışmakta olanlar ise ocak ayında başvurmaları halinde asgari ücret ve kıdem tazminatı tavanı artışına bağlı olarak daha fazla kıdem tazminatı alabilecekler.