Emeklilik için üç seçeneğiniz var

1 Eylül 1996 tarihinden başlamak üzere 2 yıl 2 ay 21 gün sigortam var. 8 ay da kısa dönem askerlik yaptım. 10 Ekim 1999 tarihinde MEB'de öğretmenliğe başladım. Sigortamı hizmet birleştirmesi yaptım, 8 ay askerliği de borçlandım. 1 Eylül 2016 tarihinde KHK ile görevden alındım. Toplam 19 yıl 10 ay hizmetim olmuş. Nasıl emekli olabilirim? SSK'dan mı yoksa Emekli Sandığı'ndan mı emekli olabilirim? Göreve geri dönemezsem 25 yılımı nasıl tamamlayabilirim? Veli Oğul

Emekli Sandığı statüsünden normal emeklilik için 25 yıl hizmet süresi ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. 5 yıldan fazla eksik hizmet süreniz var. Bu durumda, memuriyete dönmeniz mümkün olmaz ise Emekli Sandığı statüsünden normal emekli olmanız da mümkün olmaz. Ancak bundan sonra herhangi bir şekilde prim ödemeniz gerekmeksizin 61 yaşınızı doldurduğunuzda Emekli Sandığı statüsünden yaştan emekli olmanız mümkün olabilir.

Bunun dışında, en az 1260 gün 4/a (SSK) kapsamında prim öderseniz, 56 yaşınız dolduğunda 4/a statüsünden emekli olabilirsiniz. En az 1260 gün zorunlu veya isteğe bağlı olarak 4/b (Bağ-Kur) kapsamında prim öderseniz 58 yaşınız dolduğunda, prim gününüzü 9000 güne tamamlarsanız 56 yaşınız dolduğunda Bağ-Kur statüsünden emekli olabilirsiniz.

Anneniz emeklilik başvurusu yapabilir

Annem 9 Ekim 1958 doğumlu. Sigorta başlangıç tarihi 19 Eylül 2000 olup, 4/a kapsamında toplam 1841 gün prim ödemiş. Daha sonra 4/b kapsamında 3627 gün prim ödemesi var. Emeklilik hakkını elde etmiş midir? Yaşlılık aylığı bu şartlarla bağlanabilir mi? Sizce ne yapmalıyız? Hüseyin Yurtseven

Anneniz 4/b (Bağ-Kur) statüsünden yaştan emeklilik için 5400 prim günü ve 60 yaş şartlarına tabi olup, her iki şartı da sağlamış olduğundan, 4/b statüsünden emekli olmaya hak kazanmış.

İstediği zaman gelir/aylık/ödenek talep belgesi ile Bağ-Kur primlerini ödediği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine emeklilik başvurusunda bulunabilir. Ocak ayı sonuna kadar başvurması halinde şubat ayından geçerli olmak üzere emekli aylığı bağlanır.

Sigortalı çalışan öğrencinin yetim aylığı kesilir mi?

19 Nisan 1996 doğumluyum. Üniversite öğrencisiyim ve 4 Ocak 2012 tarihinde vefat eden babamdan maaş almaktayım. Part time sigortalı olarak çalışmaya başladım. Bu çalışmamdan dolayı babamdan aldığım maaş kesilir mi? Cansel Akbulut

Öğrenciliğiniz devam ettiği sürece 25 yaşınız dolana kadar, 4/a (SSK) kapsamında sigortalı çalışmanız yetim aylığı almanıza engel değil. Öğrenciliğiniz devam ettiği sürece 25 yaşınız dolana kadar yetim aylığınız kesilmez. 25 yaşınız dolar veya 25 yaşınız dolmadan öğrenciliğiniz sona ererse, sigortalı çalışmanız nedeniyle aylığınız kesilir.