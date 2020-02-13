Erkek eşe çeyiz parası ödenir mi?

2005 yılında SSK'dan emekli oldum. Eşim Emekli Sandığı'na bağlı çalışırken 2008 yılında vefat etti. Bana eşimden dolayı dul maaşı bağlandı. Yeniden evlenmek istesem, dul maaşım kesileceği için çeyiz parası alabilir miyim? İsmail Aslan

506 sayılı SSK ve 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu'na göre, evlenmeleri nedeniyle yetim aylıkları kesilmesi gereken kız çocuklarına almakta oldukları yetim aylığının 2yıllık tutarı evlenme yardımı/ödeneği olarak ödenirken; 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na göre, evlenmeleri nedeniyle dul ve yetim aylığı kesilen eş ve kız çocukları ile anaya almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının 12 aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödeniyor. Diğer bir deyişle, evlenme yardımı/ödeneği/ikramiyesi, 506 ve 5510 sayılı kanunlara göre sadece kız çocuklarına evlenmeleri halinde ödenirken; Emekli Sandığı Kanunu'na göre, dul aylığı almakta olan eşe de erkek/kadın ayrımı yapılmaksızın evlenmesi halinde ödeniyor. Dul aylığını Emekli Sandığı Kanunu'na göre aldığınızdan, yeniden evlenmeniz halinde dul aylığınız kesilir ve almakta olduğunuz dul aylığının 12 aylık tutarı evlenme ikramiyesi (çeyiz parası) olarak ödenir.

Emekli Sandığı emeklisi yurtdışında çalışırsa aylığı kesilir mi?

12 Ocak tarihli Sözcü'deki köşenizde değindiğiniz “Emekli kişinin yurtdışında çalışması halinde Türkiye'deki emekli aylığı kesilir mi?” konusuna ilişkin yazıyorum. Emekli Sandığı'ndan profesör olarak emekli oldum. Yurtdışında bir üniversiteden teklif aldım. Yurtdışında çalışırsam Türkiye'de Emekli Sandığı (4/c) statüsünden aldığım emekli aylığım kesilir mi? İsmi saklı

1 Ekim 2008 tarihinden önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na göre iştirakçi olanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmakta olup, bunların aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması hakkında 5434 sayılı kanun hükümleri uygulanıyor.

Emekli aylığınız 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na göre bağlanmış olup, 5434 sayılı Kanun'da da yurtdışında çalışmaya başlama halinde, bağlanan emekli aylığının kesileceğine ilişkin hüküm bulunmadığından, yurtdışında çalışmaya başlamanız durumunda emekli aylığınız kesilmez.