Eski eşiyle evlenen çeyiz parası alabilir mi?

Annem ve babam 25 yıllık evlilikten sonra boşandılar. Annem Emekli Sandığı emeklisi olan babasından yetim aylığı alıyor. Babam Emekli Sandığı emeklisi. Babam 85, annem 80 yaşındalar ve sağlıklılar. Ben ikisini de yeniden evlenmeye ikna ettim. Evlenirlerse ileride vefat halinde annem babamdan maaş alabilir mi? Evlendiği için maaşı kesileceğinden çeyiz yardımı alabilir mi? İsmi saklı

5510 sayılı SS ve GSS Kanunu'nun geçici 4. maddesinde, 2008/Ekim ayından önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında 5434 sayılı Kanuna göre işlem yapılacağı; bunların aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, diğer ödemeler ve yardımlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacağı hüküm altına alınmış.

5434 sayılı Kanun'un 90. maddesinde de evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş ve kız çocuklarla anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının 12 aylık tutarının evlenme ikramiyesi olarak ödeneceği hüküm altına alınmış. Yasa hükmünde, eski eşle evlenilmiş olması hali ile ilgili bir sınırlamaya yer verilmemiş, sadece evlenme ikramiyesinin bir defaya mahsus olarak verileceği belirtilmiş. Buna göre, anneniz ilk evlendiğinde evlenme ikramiyesi (çeyiz parası) almamış ise eski eşi de olsa babanızla yeniden evlendiğinde, babasından aldığı aylık kesileceğinden ve yasada eski eşiyle evlenme hali için bir sınırlama bulunmadığından, evlenme ikramiyesi ödenmesi gerekir.

Anneniz ile babanız evlendikten sonra babanızın vefatı halinde de annenize babanızdan aylık bağlanır. Ancak kendi babasından aylık bağlanmaz.

Yurtdışında çalışma emekli aylığını etkiler mi?

Ben ve eşim 2005 yılında emekli olduk ve Kanada'ya göç ettik. Hem Kanada hem Türk vatandaşıyız. Ben Kanada'da hiç çalışmadım, eşim ise 2005'den beri çalışıyor. Türkiye'den 1 Ekim 2008 tarihinden evvel emekli olduğumuz için eşimin Kanada'daki çalışmasının Türkiye'deki emekli maaşını etkilemediğini biliyoruz, bu hususu teyit eder misiniz? Ayrıca eşim ve ben Kanada şartlarında emekli olduğumuz taktirde Türkiye'deki emekliliğimiz etkilenir mi? İsmi saklı

Bilginiz doğru. Emeklilik tarihi 2008/Ekim ayından önce olduğundan, eşinizin Kanada'da çalışıyor olması SGK'dan almakta olduğu emekli aylığını etkilemez. Diğer bir deyişle emekli aylığı kesilmez. Aynı durum, Kanada sosyal güvenlik sisteminden emekli olmanız halinde de geçerlidir. Kanada sosyal güvenlik sisteminden emekli olduğunuzda da emekli aylıklarınız kesilmez.