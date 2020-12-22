Eski memurun engelli hakkıyla emeklilik şartları

10 Kasım 1970 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 20 Haziran 1990. 1992 yılına kadar 436 prim günüm var. 1993 ve 1997 yıllarında iki doğum yaptım. 1 Ağustos 2008 tarihinde Emekli Sandığı'na tabi memur olarak çalışmaya başladım, halen çalışıyorum. Troid kanseri, fmf, bel ve boyun fıtığı ve doğuştan tek böbrekten dolayı şu an yüzde 78 engelli raporum var. 2021 yılında kanser hastalığı 5. yılını tamamlayacağı için engel oranım yüzde 65'e düşecek, ancak iş gücü kaybım ne kadar bilmiyorum. Doğum borçlanması yapmadan, engel oranımdan dolayı ne zaman emekli olabilirim? Saime Karabiber

Memuriyet başlangıcınız Ekim 2008 öncesinde olduğundan, memuriyete başlamadan önce ilgili mevzuata göre alınmış ve en az yüzde 40 oranında engelli olduğunuza dair raporunuz varsa, 5.400 prim günü/hizmet süresiyle emekli olabilirsiniz.

Memuriyete başlamadan önce raporunuz yok ise diğer bir deyişle engelli raporunuz memuriyete başladıktan sonra ise çalışma gücü kayıp oranına bakılıyor. Rapor ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulu'nca çalışma gücündeki kayıp oranınızın; yüzde 50 ile 59 arasında olduğu kabul edilirse 5.760, yüzde 40 ile 49 arasında olduğu kabul edilirse 6.480 prim/hizmet günüyle emekli olabilirsiniz.

Çalışma gücü kayıp oranınız yüzde 59'un üzerinde ise malulen emeklilik talebinde bulunup, çalışamayacak derecede malul olduğunuz kabul edilirse malulen emekli olabilirsiniz.

Oda kaydına istinaden Bağ-Kur tescili

1991 Kasım ayında başlayan 4 aylık esnaf ve sanatkâr odasına tescilim var. Vergi mükellefiyetim de 01.11.1991-10.04.1992 tarihleri arası. Ancak Bağ-Kur tescilim yok. 1996 Haziran ayından beri de sigortalıyım. Oda tescil kaydımı emeklilikte sigorta başlangıç tarihi olarak alabilir miyim? Esin Koca

2 Ağustos 2003 tarihinde mülga 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun geçici 18. maddesiyle, sizin gibi Bağ-Kur kapsamında sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 4 Ekim 2000 tarihine kadar kayıt ve tescili yaptırmamış olanlara, 2 Ağustos 2003 tarihinden itibaren altı ay içinde Bağ-Kur'a başvurmak ve 20 Nisan 1982-4 Ekim 2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgeledikleri sürelere ilişkin prim borçlarını bir yıl içinde ödemek kaydıyla bu sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesine imkan sağlanmıştı.

Bilerek veya bilmeyerek bu imkandan yararlanmamışsınız. Bugün için oda kaydınıza ya da vergi mükellefiyetinize bağlı olarak geçmişe yönelik Bağ-Kur tescili yaptırmanız ve sigorta başlangıcınızı geri götürmeniz maalesef mümkün değil.