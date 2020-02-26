EYT’li hangi koşulda yetim aylığı talep edebilir?

EYT'li kişi, emekli aylığı bağlanıncaya kadar hangi koşullarda, emekli olmuş ve ölmüş anne ve/veya babasından maaş bağlanmasını talep edebilir? İsmi saklı

Emekli olan anne ve/veya babanın vefatı halinde kız çocuğuna aylık bağlanması için aranan şartlar, anne veya babanın SSK ve Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı emeklisi olmasına göre değişiyor.

Aranan ortak şart, kız çocuğunun evli olmaması, evli olmakla birlikle sonradan boşanmış veya dul kalmış olması. Dolayısıyla evli olan kız çocuğuna hiçbir statüden yetim aylığı bağlanmıyor. Diğer şart ise Emekli Sandığı statüsünden bağlanacak yetim aylığında, kız çocuğunun Emekli Sandığı'na tabi çalışmıyor olması; SSK veya Bağ-Kur statüsünden bağlanacak yetim aylıklarında ise herhangi bir sigortalılık kapsamında çalışmıyor olması.

Buna göre, evli olmayan, evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olan EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) kız çocuğuna, yaşını beklerken SSK veya Bağ-Kur kapsamında çalışıyor olsa da Emekli Sandığı emeklisi olan anne veya babasından yetim aylığı bağlanır. SSK veya Bağ-Kur emeklisi olan anne ve/veya babasından aylık bağlanması için ise herhangi bir sigortalılık kapsamında çalışmıyor olması gerekiyor.

Yurtdışı borçlanmasıyla kıdem tazminatı

1 Ocak 1996 SSK girişliyim. 2003-2006 yıllarında Amerika'da çalıştım. 2007 yılında Türkiye'ye dönüp, çalışmaya başladım ve halen çalışmaktayım. Türkiye'de SSK'lı olarak toplam 2631 prim günüm var. 15 yıl ve 3600 günle kıdem tazminatından yararlanabilmek için Amerika'daki çalışma günlerimi borçlanarak 3600 günü tamamlayıp kıdem tazminatı için başvurmayı plânlıyorum, böyle bir şey mümkün mü? Ayrıca, yurtdışı borçlanma tutarı olarak ne kadar ödeme yapmam gerektiği ve alabileceğim kıdem tazminatı tutarının ne kadar olabileceği konusunda bilgi verebilir misiniz? Aylık brüt ücretim 6.870 TL'dir. İsmi saklı

Yurtdışı borçlanmasıyla 3600 prim gününü tamamlayabilir, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günüyle kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılabilirsiniz.

Yurtdışı borçlanmasına ilişkin olarak, borçlanacağınız her bir gün için günlük asgari ücret (98,10 TL) ile günlük asgari ücretin 7,5 katı (735,75 TL) arasında kalmak koşuluyla, belirleyeceğiniz kazanç tutarının yüzde 45'i kadar prim ödersiniz.

Çalışmakta olduğunuz işyerindeki çalışma sürenizin her tam yılı için 30 günlük ücretiniz tutarında, bir yıldan artan süre için oransal olarak kıdem tazminatı ödenir. Ancak her bir çalışma yılı için ödenecek tazminat tutarı 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 6.730,15 TL olan kıdem tazminatı tavanını aşamıyor. Brüt ücretiniz kıdem tazminatı tavanının üzerinde olduğundan, kıdem tazminatınızın hesabında 6.730,15 TL olan tavan tutar dikkate alınır.