FHZ süresi sigorta başlangıcını geri çeker mi?

Sigorta başlangıcım yedek subay okulu sonrası 15 Mart 1993 tarihi olarak gözükmekte olup, yedek subay okulunda geçen 3 aylık süreyi borçlanıp hizmet başlangıcımı 2 Aralık 1992 tarihine çektim. Toplam 68 gün fiili hizmet süresi zammı süresi, benim sigorta başlangıç tarihimi 34 gün geriye çekerek 29 Ekim 1992 olarak değiştirir mi? Taner Atalay

Sigorta başlangıcından önce yapılan askerlik süresi borçlanmalarında, sigorta başlangıç tarihi borçlanılan süre kadar geri gelir, ancak borçlanılan süreler ilgili aylara maledilir, yani ilgili ayların prim günleri sayılır. Buna göre, 15 Mart 1993 olan Emekli Sandığı kapsamındaki sigorta başlangıç tarihiniz, 3 aylık askerlik borçlanmasıyla 3 ay geri gelir ve 15 Aralık 1992 olur. Hizmet dökümünüzde 2 Aralık 1992 tarihinin gözükmesi, borçlandığınız sürelerin sınıf okulunda olduğunuz 1992 Aralık ve 1993 Ocak-Şubat aylarına maledilmiş olmasından kaynaklanıyor.

Yedek subaylık döneminize ilişkin olarak hak kazandığınız 68 günlük fiili hizmet süresi zammı (FHZ) süresinin tamamı prim gün sayınıza eklenirken, yedek subay okul dönemi borçlanmasıyla 15 Aralık 1992 tarihine geri gelen sigorta başlangıç tarihiniz, farazi olarak 68 gün daha geri gelir ve 7 Ekim 1992 olur. Buna göre de emeklilik yaşınız 54'ten 53'e iner.

Astsubay sınıf okulunda geçen süre emekli aylığını etkiler mi?

1963 doğumluyum. 1980-1981 döneminde deniz astsubay sınıf okulunda okudum ve 1981 Haziran ayında ilişiğim kesildi. 1986'da başlayan Bağ-Kur sigortalılığımdan 2012 yılında emekli oldum ve halen emekli maaşı almaktayım. SGK'ya başvurup, devamında dava açtığımda, sigorta başlangıcım 1980 olarak tespit edilirse, Bağ-Kur maaşım artar mı? Bağ-Kur başlangıcı 1980 yılı esas alındığında emeklilik başlangıcı da Bağ-Kur için zorunlu olan 25 tam yılın (9000 günün) dolduğu süre kadar geri gider mi? Dava açmadan da başvurum üzerine SGK bunu yapar mı? Ergün Yaşaroğlu

Astsubay sınıf okulunda 18 yaşın altında geçen öğrencilik süreleri fiili hizmet süresinden sayılmıyor. SGK'ya başvurduğunuzda, SGK talebinizi reddeder. Talebinizin reddi üzerine dava açmanız halinde yargı da talebinizi reddeder. Zira bu konuda Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu kararı var. Diğer yandan, sigorta başlangıcınızın 1980 yılına geri gitmesi mümkün olsa bile, emeklilik başlangıcınız, geri giden sigorta başlangıcına göre 25 tam yılın (9000 günün) tamamlandığı tarihe gitmez. Zira emekli aylığı talebe bağlı olup, emekli aylığı bağlanmasında emeklilik talep tarihi dikkate alınıyor.