Gösterge tespitinde dikkate alınan kazançlar

Özel sektörde çalışıyorum. Emeklilik hesabında gösterge belirlenirken son 10 yılın rakamları toplanıyor diye biliyorum. E-devletten prim dökümlerimi çıkartıp son 10 yılı topladığımda 761.140 diye bir rakam çıkıyor (2020'yi hiç dahil etmeden tam yılları toplayarak). Gösterge tablosuna baktığımda böyle bir rakam göremiyorum. Ne kadar emekli maaşı alırım linkinden baktığımda ise “13125 gösterge” yazıyor. 13125 göstergenin karşılığında yazan bambaşka bir rakam. Bu durumda göstergenin neye göre seçildiğini anlayamıyorum. Konuyla ilgili bilgi verebilir misiniz? Tülay Akgün

Sigorta başlangıcı 2000 yılından önce olanların emekli aylığı; 2000 öncesi, 2000-Eylül 2008 dönemi ve Eylül 2008 sonrası dönem için ayrı ayrı hesaplanan üç ayrı kısmi aylığın toplamından oluşuyor. Gösterge rakamı, gösterge ve katsayı sistemine göre hesaplanan 2000 öncesi döneme ilişkin aylığın hesabında dikkate alınıyor ve 2000 öncesi son 10 veya 5 yıllık prime esas kazançların yıllık ortalamasına göre belirleniyor.

Yılbaşından önce mi sonra mı?

“2020 Ocak zammı emekli aylıklarına neden yansımadı?” başlıklı yazınızda yazdığınızı aynen yaşadık. Bu yıl ne zaman emeklilik dilekçesi vermeliyiz? Aralıkta mı yoksa 2021 yılı Ocak'ta mı? İsmet Süzgün

Emeklilik dilekçesini yılbaşından önce mi sonra mı vermenin daha avantajlı olduğunun tespitini yapabilmek için esas alınan parametrelerden biri 2020 yılında emekli aylıklarına yapılan zam oranı, diğeri 2020 yılı tüketici enflasyon oranı ile ülkenin büyüme oranı. Emekli aylıklarına 2020 yılında yapılan zam oranı belli. Yılbaşında yüzde 6.50, temmuzda yüzde 5.75 olmak üzere toplam yüzde 12.62.

Enflasyon ve büyüme oranları ise henüz belli değil. Tahmin yapabilmek için de daha erken, en azından kasım-aralık aylarını beklemek gerekiyor. O günler geldiğinde, her yıl olduğu gibi konuyu köşemde yazarım zaten merak etmeyin.

Doğum sonrası işten ayrılan tazminat alamaz

17 yıldır bir firmada çalışıyorum. İkinci çocuğuma hamileyim. Bakıcı olmadığı için doğumdan sonra çalışamayacağım. 2003 Haziran işe başlangıç tarihim. Bu durumda kıdem tazminatı alabiliyor muyum? Nesrin Gümüş

İş sözleşmesinin hangi şekilde sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanılacağı, 1475 sayılı (eski) İş Kanunu'nun halen yürürlükte olan kıdem tazminatına ilişkin 14. maddesinde sayılmış. Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için iş sözleşmesinin maddede sayılan hallerden biri ile sona ermiş olması gerekiyor. Doğum nedeniyle işten ayrılma, maalesef kıdem tazminatına hak kazandıran sebepler arasında yer almıyor. Doğum sonrası çocuğunuza bakma mecburiyetinizden dolayı işten ayrılmanız, kıdem tazminatına hak kazanmanızı sağlamaz.