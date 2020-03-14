Göz kaybı malulen emeklilik sağlar mı?

SSK girişim 14 Şubat 2005. Şu anda 2333 gün uzun vadeli prim günüm mevcut. Halen çalışmaya devam ediyorum. Kaza sonucu tek göz kaybı sebebiyle malulen emekli maaşı alabilir miyim? Malulen emeklilik için ne yapmalıyım? SGK'ya başvurdum, sonucu ekte gönderdim. Yasemin Aksu

Malulen emeklilik için en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim günü ile malul sayılmak gerekiyor. Sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlıyorsunuz. Ancak bir de malul sayılmanız, bunun için de hastane sağlık kurulunca düzenlenen rapor ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmiş olduğunuzun, SGK Sağlık Kurulu'nca kabul edilmesi gerekiyor. İletiniz ekindeki belgeye göre SGK Sağlık Kurulu'nca malul sayılmamışsınız. Bu durumda malulen emekli olamazsınız.

Çalışma gücünüzün en az yüzde 40'ını kaybetmiş olduğunuz kabul edilir ve üçüncü derece engelli olarak vergi indirimi hakkı alırsanız, yaş şartı aranmaksızın 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 prim günü şartlarını sağladığınızda, engellilere sağlanan özel emeklilik şartlarıyla emekli olabilirsiniz.

Bağ-Kur prim ödemesi durdurulabilir mi?

1995 Ekim ayından SSK girişim ve 4744 prim günüm var. 2016'da Bağ-Kur'a geçtim, toplam günüm 5800 oldu. Bağ-Kur primi ödemeye devam ediyorum. Kendi işimi yapıyorum, vergiye tabiyim, prim ödemeyi durdurabiliyor muyum? Hamza Avcı

Bağ-Kur kapsamında sigortalı olmanızı gerektiren vergi mükellefiyetiniz devam ettiği sürece prim ödemeyi durduramazsınız. Ayrıca Bağ-Kur kapsamındaki prim ödemeniz 1259 günü aşarsa, emeklilik şartlarınız Bağ-Kur statüsüne göre belirlenir ve Bağ-Kur statüsünden emekli olmak durumunda kalabilirsiniz. Bağ-Kur kapsamında prim ödemeyi ancak işyerinizi devrederek ya da başka bir işyerinde 4/a (SSK) kapsamında çalışarak durdurabilirsiniz.