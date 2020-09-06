Hangisi daha avantajlı?

26 Şubat 1968 doğumluyum. 15 Şubat 1996 tarihli SSK girişim var. Şu anki prim gün sayım 5492. Yaşımı doldurdum fakat gün eksikliğim var. 2003 yılında doğum yaptım. Doğum borçlanması yapsam maaşımda herhangi bir artış olur mu, yoksa eksik günümü (çalışıyorum) doldurup öyle mi emekli olsam avantajlı olur? Zayide Yıldırım

Her 360 günlük borçlanma, prim gün sayısına göre hesaplanan aylık bağlama oranını yüzde 2 civarında artırır. Bu da teorik olarak emekli aylığına olumlu yansır. Ancak karşılığında ödenecek prim tutarı en az 11.300 lira olur.

Emeklilik için 333 gün prim eksiğiniz var. Bu da 11 ay yapıyor. Doğum borçlanması yaparsanız, hemen emekli olabilir ve 10-11 ay önce emekli aylığı almaya başlayabilirsiniz. Ancak yaklaşık 10.000 lira borçlanma primi ödersiniz.

Prim gününüzü çalışarak tamamlamak isterseniz 11 ay sonra emekli olabilirsiniz. Bu durumda 11 ay sonra emekli aylığı almaya başlarsınız ancak cebinizden 10 bin lira ödemek durumunda kalmazsınız.

Bir de tercihiniz üzerinde etkili olabilecek, emeklilik sonrası çalışmaya devam edip etmeyeceğiniz hususu var. Emeklilik sonrası çalışmayı düşünüyor ve aynı işyerinde çalışmaya davam etmeniz söz konusu olabilecek ise doğum borçlanması yapıp bir an önce emekli olabilir, emeklilik sonrası tekrar çalışmaya devam edebilirsiniz. Bu durumda, bir yandan emekli aylığı bir yandan çalışma karşılığı ücret olmak üzere iki gelire sahip olabilirsiniz. Seçiminizi ve kararınızı bu hususları değerlendirerek vermelisiniz.

Tazminat için 25 yıl sigorta şart mı?

2005 yılından beri 15 yıldır sigortalı çalışmaktayım. Aynı işyerimde 10. yılım. 4700 prim günüm var. Kendi isteğimle işten ayrılmam durumunda 4500 günle kıdem tazminatı alabiliyor muyum, 25 yıl sigorta şart mı? Emel Arslanpay

Kendi isteğiyle işten ayrılanların kıdem tazminatına hak kazanabilmeleri için, emeklilikleri için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olmaları gerekiyor. Emeklilik için 4500 prim günü, 25 yıl sigortalılık süresi ve 58 yaş ya da 7000 prim günü ve 58 yaş şartlarını sağlamalısınız. Buna göre, 4500 prim günüyle kıdem tazminatına hak kazanabilmeniz için ayrıca 25 yıl sigortalılık süreniz olmalı. Zira 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresini tamamladığınızda ancak emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış oluyorsunuz. Diğer seçenek olarak, 7000 prim gününü tamamladığınızda emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olursunuz. Bu durumda ayrıca 25 yıl sigortalılık süresi gerekmez ve kendi isteğinizle işten ayrıldığınızda kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

İşsizlik ödeneği süresi borçlanılabilir mi?

14 ay işsizlik ödeneği aldım. 4 ay da genel sağlık sigortasından faydalandım. İşsizlik ödeneği aldığım ve GSS'den yararlandığım süreyi borçlanarak 4/a hizmet süreme ekleyebilir miyim? Mehmet Kırmızı

Sigortalıların borçlanabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. maddesinde sayılmış olup, işsizlik ödeneği alınan süreler ile genel sağlık sigortasından yararlanılan sürelerin borçlanılarak 4/a prim gününe eklenmesi mümkün değil.