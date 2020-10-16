Hareket görmediği için durdurulan emekli aylığı

Maaşımı 12 ay boyunca çekemediğim için SGK tarafından el konulmuş. Ben de e-devlet üzerinden “hareketsiz maaş” bölümüne başvurdum. Bu işlemin prosedürü ve ne kadar süreceği hakkında bilgi verebilir misiniz? Memo

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bağlanan gelir ve aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren aralıksız 12 (on iki) ay sonuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve aylıkları, gelir ve aylık bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla durduruluyor.

SGK tarafından sigortalı veya hak sahipleri adına Bankalara/PTT'ye gönderilen ve 12 ay süre ile hareket görmemiş olan gelir/aylık ödemeleri her ay sonu Bankalar/PTT tarafından SGK'ya iade ediliyor.

Söz konusu gelir/aylıklar SGK tarafından geçici olarak durdurulduğundan, şahısların Banka şubeleri/PTT işyerlerine veya e-devlet üzerinden yapacakları müracaatlara istinaden ilgili birimlerce gerekli işlemler yapılıyor. Emeklilik dosyaları Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (EHGM)'nde olan sigortalıların iade edilen aylıklarının ödenmesine ilişkin işlemler EHGM'ce, yetki devri kapsamında emeklilik dosyaları ünitelerde bulunan sigortalıların işlemleri ise ilgili sosyal güvenlik merkezince yapılıyor. Sigortalı veya hak sahiplerine ödenen hareketsiz iadeler, SGK ile PTT arasında imzalanan protokol gereğince PTT işyerlerinden mesai saatleri içerisinde T.C. kimlik numarası ile ödeme gününden itibaren 2 (iki) aylık süre içinde ödeniyor. SGK tarafından gönderilen ve ödeme gününden itibaren 2 ay süre ile sigortalı veya hak sahipleri tarafından alınmayan ödemeler ise kuruma iade ediliyor.

Bu bağlamda, başvurunuz üzerine, aylık bağlanma şartlarınızın devam edip etmediğinin tespitine yönelik yapılacak işlem sonrasında, durdurulan aylığınızın ödeme işlemi gerçekleştirilecektir.

Babadan bağlanacak aylık tercih edilebilir mi?

Ölen SSK'lı eşinden dul aylığı alan bir hanım akrabam, eşinden aldığı dul aylığından vazgeçerek, eşinden önce ölmüş olan SSK'lı babasından yetim aylığı alabilir mi? Hasan Atabas

Hem eşinden hem de ana ve/veya babasından ölüm (dul/yetim) aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı bağlanıyor. Bu bağlamada, akrabanız eşinden bağlanan aylıktan vazgeçerek babasından bağlanacak aylığı tercih edebilir.

İhbar tazminatı alabilir miyim?

Bir yılım dolduğunda, SGK'dan “kıdem tazminatı alabilir” yazısını alıp şirkete verince, bana ihbar tazminatı da öderler mi? Oktay Okyay

İhbar tazminatı için iş sözleşmenizin ihbar süresi verilmeden işveren tarafından sona erdirilmesi gerekiyor. İş sözleşmeniz sizin tarafınızdan sona erdirileceğinden, ihbar tazminatı ödenmez.