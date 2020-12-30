İşten çıkarılırsam işsizlik ödeneği alabilir miyim?

Şu an nakdi ücret desteği alıyorum. Öncesinde de 3 yıl içinde 580 gün sigorta primim ödenmiş durumda. Nakdi ücret desteği bittikten ve 600 prim günü şartını yerine getirdikten sonra, mesela bir ay daha çalışıp işten çıkarılırsam işsizlik maaşı almaya hak kazanır mıyım? Neslican Uzundağ

Şu an için işveren, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, işyerinin herhangi bir şekilde kapanması ve faaliyetin sona ermesi halleri dışında çalışanı işten çıkaramıyor. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebeplerle işten çıkarılma halinde de prim günü yeterli olsa da işsizlik ödeneğine hak kazanılamıyor.

İşten çıkarma kısıtı kalktıktan sonra, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında bir nedenle işten çıkarılırsanız, işten çıkarıldığınız tarihten önceki son 3 yıl içinde olmak koşuluyla 600 prim gününü de tamamlamış olursanız, işsizlik ödeneğine hak kazanırsınız.

İhya, emeklilik statüsünü değiştirebilir

Eşim 15 Ocak 1994 4/c girişli ve 1380 prim günü var. Daha sonra 21 Aralık 2000 4/a başlangıcıyla 1586 prim günü var. Son olarak 19 Ocak 2005 4/b girişli ve 127 prim günü ve bunun üzerine ödeyemediğimiz için sildirdiğimiz 3700 prim günü var. Yeni çıkan yasa kapsamında ihya yaparsak, ne kadar prim ödeyerek, en kısa zamanda ne zaman emekli olabilir?

Tamer Tazefidan

Birden fazla sigortalılık kapsamında prim ödemesi olanlar, son 7 yıllık (2520 günlük) fiili prim ödemeleri daha çok hangi sigortalılık kapsamında olursa, o sigortalılık statüsünden yine o sigortalılık statüsünün şartlarıyla emekli olurlar.

Durdurulan 4/b (Bağ-Kur) sigortalılık süreleri kısmen, yani ihtiyaç kadar ihya edilemiyor, tamamının ihya edilmesi gerekiyor. İhya edilen sürelerin ilgili olduğu döneme göre de, planlanan emeklilik statüsünün değişmesi söz konusu olabiliyor.

Bu bağlamda, durdurulan 3700 günün tamamının ihya edilmesi gerekiyor. Bu durumda eşinizin, ihya sonrası son 2520 günlük prim ödemesi 4/b kapsamında olacağından, 5400 prim günü ve 56 yaş şartlarıyla 4/b statüsünden emekli olabilir.

Ancak eşinizin durdurulan sigortalılık süresini ihya etmeyip, isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemek suretiyle mevcut 3093 prim gününü 3600 güne tamamlayıp, 58 yaşını doldurduğunda 4/a (SSK) statüsünden emekli olmasını sağlayabilirsiniz.